Dukla slaví výročí a chce klidný ročník. Majitelem zůstává Paukner

Do této části by Dukla v novém formátu ligy proklouzla, pokud by skončila nejhůře desátá. V takovém případě by se jí dokonce otevřela šance zabojovat o kvalifikaci do předkola Evropské ligy.

„Poháry? O těch mluvit nebudu, vrátilo by se nám to jako bumerang,“ sdělil na předsezonní tiskové konferenci výkonný ředitel Michal Šrámek. „Chceme mít po základní části jistotu udržení. Loni jsme měli problémy s předvedenou hrou i umístěním v tabulce. Věřím, že budeme lepší,“ dodal.

Změny v Dukle Praha Přišli: Martin Chlumecký (Liberec), Dávid Bobál (Honvéd), Daniel Souček (Slavia), Štěpán Krunert (Bohemians 1905), Ondřej Štursa (Plzeň, hostování), David Breda (Jablonec, NH). Odešli: Martin Jiránek a Ondřej Kušnír (oba konec smlouvy).

Sezona bude pro Duklu důležitá i kvůli tomu, že klub slaví výročí 70. let od svého vzniku. „Chystáme řadu akcí celosezonního charakteru. Vše vyvrcholí ve 12. kole v domácím utkání proti Opavě. Naše historie obsahuje kapitoly slavné, ale i dramatické a stinné. To nezakrýváme,“ přiznal předseda představenstva Bohumil Paukner.

Kádr armádního celku se příliš nezměnil. Tým opustili dva velezkušení obránci Martin Jiránek a Ondřej Kušnír, kterým vypršel kontrakt. Z maďarské ligy dorazil mladý stoper Dávid Bobál, jenž by se měl poprat o místo v základní sestavě. „V přípravě se nám jevil velmi pozitivně. Na pozici levého středního obránce chci leváka, což splňuje. Má dobrou kopací techniku,“ uvedl trenér Drsek, jenž před posunem do této pozice dělal asistenta odvolanému Jaroslavu Hynkovi.

Dalším zajímavým příchodem je osmnáctiletý útočník Ondřej Štursa, který bude na Julisce rok hostovat z Plzně. Právě v zápase proti Dukle si v uplynulém ročníku připsal premiérový ligový gól.

Letní příprava Dukly? Poměrně vydařená. Prohrála pouze dvakrát, pokaždé s německými celky - s Chotěbuzí 0:2 a v závěrečném duelu s Herthou Berlín 2:3.

Nového investora zatím Dukla nesehnala

Majitel Petr Paukner, který na tiskovou konferenci nedorazil, se v poslední době netajil tím, že by klub rád prodal. Během letní přestávky se mu ale žádné jednání do konce dotáhnout nepodařilo.

Bohumil Paukner, předseda představenstva Dukly Praha.

„Představy jednajících stran se nestřetly. Ve hře byli dva zahraniční investoři, ale víc vám neřeknu. V tomhle ohledu je kompetentní osobou pouze majitel, který nadále zůstává majoritním akcionářem,“ vysvětloval Bohumil Paukner.

Dukla otevře sezonu pátečním domácím soubojem s mistrovskou Plzní, utkání startuje v 18.30 hodin.