Dal gól, mohl i rozhodnout. Hráli jsme poctivě, těší brněnského Juhara

Letenský stadion zná Martin Juhar velice dobře. V sezoně 2011/2012, kdy za Spartu hrál, tu dokonce jednou skóroval. Proti Žižkovu vsítil gól z penalty. Po necelých sedmi letech se tu střelecky prosadil znovu.

Dalekonosným pokusem i s přispěním teče bránícího Zahustela poslal brněnskou Zbrojovku do vedení, které ovšem až do konce neudržela. Utkání navíc dohrávala v oslabení po červené kartě Kryštůfka.

Martine, je pro vás bod vzhledem k průběhu utkání dostačující?

Měl jsem tam pak ještě jednu šanci. Kdybych ji proměnil a zvýšil na 2:0, zápas by byl úplně jiný. Ale ke konci jsme na druhou stranu hráli o deseti, takže bod je fajn.

Brnu se na Spartě dlouho nepodařilo bodovat, najednou bylo výhře blízko. Cítili jste, že na to máte?

Ano, odehráli jsme dobrý zápas. Poctivě jsme bránili, poctivě jsme bojovali. Sparta má určitou kvalitu, to je jasné.

Jak jste fyzicky zvládali závěr, když vás bylo po vyloučení Kryštůfka za hru rukou o jednoho méně?

Bylo to samozřejmě náročné, domácí stále útočili a my jsme odolávali tlaku.

Přesto šel v devadesáté minutě váš spoluhráč Sedlák sám na bránu…

To byla škoda. Kdyby dal gól, bylo by to fantastické.

Do vedení jste poslal Brno právě vy. Věděl jste hned, že budete pálit?

Viděl jsem, že nemám komu přihrát, tak jsem vystřelil a zapadlo to tam.

Jak z vašeho pohledu vypadala situace před červenou kartou?

Těžko o tom můžu mluvit, protože jsem byl možná třicet metrů daleko. Nezdálo se mi, že by hrál Kryštůfek úmyslně rukou, ale vážně se mi to posuzuje na tu vzdálenost špatně. Neměl jsem dobrý úhel pohledu.

Sparťanům se zatím příliš nedaří. Byla to nejzranitelnější Sparta za poslední dobu?

Nevím, dost dlouho jsem tu nebyl. Hrál jsem v zahraničí, vrátil jsem se sem až teď. Jak říkám, podali jsme dobrý výkon a jsme spokojení.