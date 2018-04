Nezlomí nás to, proti Spartě už musíme zabrat, utěšují se Plzeňští

Plzeň šla do utkání s tím, že už nutně potřebuje vyhrát. Ztrát bylo příliš. Po půlhodině hry ale v Ďolíčku prohrávala 0:3, pak 1:4.

„V úvodu jsme hodně drželi míč, pak jsme ho dvakrát ztratili a pokaždé jsme inkasovali. Do plné obrany se hrálo těžko, soupeř navíc ještě hrozil z protiútoků,“ vykládá Hrošovský.

Na hrotu dostal při zranění jedničky Michaela Krmenčíka šanci Tomáš Chorý. Téměř dvoumetrový útočník svedl v zápase ohromný počet osobních soubojů, branku ale nevstřelil.

„Nezačali jsme špatně, pak jsme však dostali zbytečný gól. Poté další, ale nezlomilo nás to. V poločase jsme věřili, že nic ještě není ztraceno. Jenže Bohemka skórovala popáté. Ale nevěšíme hlavy, stále máme všechno ve svých rukou,“ myslí si Chorý.

V dalším duelu čeká Plzeň v domácím prostředí pražská Sparta, která se dostává do formy. Naposledy si v poklidu poradila s Duklou (3:0).

„Rozebereme si to, ale pak hodíme zápas s Bohemians za hlavu. Musíme se soustředit na utkání se Spartou. Tohle nás nezlomí. Prostě jsme prohráli, tak co? Jedeme dál,“ burcuje Chorý spoluhráče před důležitým střetnutím.

„A teď Sparta, musíme zabrat. V tuhle chvíli už je to o psychice. Vytváříme zbytečné chyby, ze kterých dostáváme góly. Na podzim jsme měli v zápasech štěstí, to nám teď chybí. Musíme si to uhrát sami,“ uzavírá Hrošovský.