Jako pěstí do hlavy. Z takové výhry se mi raduje těžko, říká kouč Hašek

Výsledkově načal sedmý celek loňského ročníku sezonu velice dobře, v lize na venkovním stadionu navíc zvítězil poprvé od listopadu, kdy přemohl Mladou Boleslav. Náročný Hašek však tentokrát nechválil, naopak poukazoval na nedostatky, kterých vidí ve hře svého týmu ještě spoustu.

„Je pro mě těžké se vůbec radovat. Z výkonu mám velmi špatný pocit. Body určitě docením, až se trochu vzpamatuju,“ prohlásil emotivní kouč.

Tři zápasy, šest bodů. Jak jste se vstupem Bohemians do sezony spokojený?

Příprava nám vyšla nadstandardně. To jsme si přenesli i do prvního utkání proti Slovácku, jenže vydrželo nám to šedesát minut. V Příbrami jsme pak navázali pouze na to špatné. Teď jsme potřebovali oklepat.

A povedlo se vám to?

Výsledkově ano, herně ne. Jako bychom dostali pěstí do hlavy tři minuty před zápasem. Vlastně možná spíš minutu. Zbabělý výkon, tohle hrát nechceme.

Takže o poločasové přestávce jste svým svěřencům vyčinil?

Zvedl jsem hlas jako ještě nikdy předtím v Bohemce. Rekord. Sice jsme šli do vedení, ale do konce půle jsme nepředvedli nic. Vzadu to byl chaos. Po pauze jsem viděl z hlediska nasazení určité zlepšení. Výkon středové řady byl ale katastrofální. Kdybychom dali na dva nula, tak bylo rozhodnuto. Hráli jsme darebně a strachovali se až do konce. Dukla už neměla co ztratit.

Přesto výhra se určitě počítá…

Stačilo to na vítězství, ale příště už nebude. Musíme se dramaticky zlepšit. Obrana zahrála solidně, výborný výkon podal Krch. Záloha? Švec hrál ve středu zálohy po tři čtvrtě roce, Filip Hašek odehrál v lize tři zápasy…. Jsme mladí. Bylo však jasně vidět, že hrajeme hluboce pod úrovní toho, co je akceptovatelné.