Třicet zápasů je málo. Nový formát se mi zamlouvá, říká trenér Hašek

V uplynulé sezoně skončili zelenobílí na sedmé příčce, což byl pro vršovický klub velký úspěch. Pokud by na stejném místě byli po třiceti kolech nadcházejícího ročníku, znamenalo by to, že mohou v nadstavbě zabojovat o postup do kvalifikace Evropské ligy.

Jak se vám nový formát zamlouvá?

Nevím, jestli nám bude vyhovovat, ale těším se na něj. Myslím, že třicet zápasů je pro profesionální hráče málo. Naprosto se s navýšením ztotožňuji.

Měnil jste kvůli němu systém letní přípravy?

Vůbec ne, nemělo to na ni vliv. V zimě však možná reagovat budeme, především z hlediska počtů hráčů v kádru. V jarní části sezony se hromadí karty, zranění a musíme být připraveni, takže nás bude zřejmě více. Záleží ale i na našem umístění, bude se to odvíjet podle aktuálních ambicí.

Změny v kádru Bohemians 1905 Přišli: Jan Vondra (Sparta), Jan Vodháněl (Vlašim), Filip Hašek (Sparta), Roman Valeš (Jablonec), Lukáš Juliš (Sparta, hostování), Jan Záviška (Jihlava, NH), Rudolf Reiter (Sparta), Jakub Nečas (Sparta, hostování). Odešli: Benjamin Tetteh (Sparta), Slim Luts (Teplice), Lucas Dias (Kirjat Šmona), Petr Buchta (Zlín), Milan Kocič a Michal Bárta (konec smlouvy), Lukáš Hůlka (Ml. Boleslav, NH).

Na jaké umístění mohou Bohemians dosáhnout?

Loni jsme skončili sedmí, takže by byl úplný nesmysl, abychom se spokojili s umístěním ve skupině o udržení. Prostřední skupina znamená, že bychom pozici přinejmenším obhájili. Mohli bychom se však skrz ni dostat do boje o Evropskou ligu. To nás zajímá! Řeknu to alibisticky - pokud neskončíme v té části o setrvání v soutěži, budeme spokojení.

Chybět vám ale budou Tetteh s Hůlkou. Hráči základní sestavy, kteří klub po sezoně opustili.

Tetteh udělal velký přestup do Sparty. Jsme rádi, že za rok, co jsme s ním pracovali, se takhle posunul. Hůlka se vrátil z hostování do Mladé Boleslavi, o jeho návratu ale jednáme. Nedokážu říct, jestli jsme je adekvátně nahradili. Máme perspektivnější mužstvo, ale „uzrálá“ síla v něm chybí. Měli jsme super přípravu, mistrovské zápasy jsou však pro mladé fotbalisty nesrovnatelně těžší. Doufám, že se s tím vypořádáme dobře.

Jedno známé jméno však do Ďolíčku dorazilo. Ze Sparty přišel na hostování Lukáš Juliš.

Náhrada za Tetteha. Ve své kariéře ještě zdaleka neukázal, na co má. Poslední rok ze zdravotních důvodů téměř nehrál. Nemůžeme očekávat, že bude od prvního zápasu dávat gól za gólem.

V uplynulém ročníku jste své svěřence odměňoval za dobré výkony špekáčky. Máte něco připraveného i tentokrát?

Snažíme se pracovat tak, abychom se pořád posouvali dál. Týká se to i oblasti odměn. Špekáčky rušíme, už nebudou. Pro vrcholové sportovce nejsou vhodnou potravinou. Přecházíme na svíčkovou. (úsměv)