Hašek o střelecké bídě: Jsme mladí a nezkušení, ale důvodů je vždy víc

Během prvního poločasu byli lepší, měli šance, nadějné protiútoky. Dokonce Benjamin Tetteh trefil tyč. Pro Bohemians je ale brána soupeře - zdá se - zakletá.

Jablonec úvodní dějství přežil a v tom druhém zaskočil domácí defenzivu Martin Doležal. Klokani se pak na vyrovnání nezmohli, nejhorší ligový útok znovu nedal branku.

„Jsem přesvědčen, že když budeme hrát takový fotbal jako v prvním poločase, tak góly přijdou,“ věří jejich trenér Hašek.

Proč to Bohemians směrem dopředu drhne, jaké jsou důvody střelecké nemohoucnosti?

Když bych to zjednodušil, tak máme směrem dopředu hráče, kteří jsou všichni mladí a v lize začínají. Tetteh začíná, je mu dvacet let. Pod ním je Nečas, ročník 95, má odehraných pár zápasů. Napravo Reiter, začíná v lize, z Vlašimi přišel v létě. Ze středu doplňuje Hašek, ten je zkušený, hraje druhým rokem. Vlevo Siim Luts, jenž od začátku nastoupil k prvnímu ligovému zápasu od května. Takže toto jsou hráči, kteří nejvíc zodpovídají za ofenzivu.

Nečas: Musíme to tam dotlačit „Problém je, že se ve vápně za gólem asi málo tlačíme. Před zápasem jsme si řekli, že se tam budeme tlačit víc, že budeme víc centrovat. V první půli jsme to plnili, šance měli, zakončovali jsme dobře, měli jsme tam i tyčku. Bohužel to tam nepadá. Chybí asi trochu štěstí. Musíme tam dotlačit nějaký gól a doufat, že se od toho odrazíme. Zkušenosti jsou jedna věc, umění dávat góly je věc druhá. Byly situace, které jsme mohli vyřešit lépe,“ řekl Jakub Nečas, dvaadvacetiletý záložník Bohemians.

A ti další?

Z obránců - Dostál je spíš spolehlivý, defenzivnější typ obránce, i když se snaží podporovat útok, byť to není jeho největší přednost. A Milan Kocič hraje ligu poprvé, pořád se ještě adaptuje. Jsme nezkušení, nemáme takovou tu chytrost. Netvrdím, že si za zápas vypracujeme deset šancí, ale určitě si jich vypracujeme víc, než vypovídá naše bilance. Mohli jsme vstřelit minimálně jeden gól. Nicméně pod tou frází, že jsme mladí a nezkušení, se skrývá spousta věcí.

Jaké?

Někdy to je výběr místa, někdy způsob finálního řešení - jestli se ještě uvolnit, nebo z jedničky zakončit, nebo si to zpracovat a pak střílet... V neposlední řadě to je samozřejmě kvalitou hráčů. Ti kluci jsou mladí, ale na druhou stranu: kdyby byli špičkoví, tak nejsou v Čechách, ale v bundeslize. Tohle všechno dohromady se tam prolíná.

Na začátku jste řekl, že jste smutný trenér. Co je pro vás nejsmutnější?

Smutné je, když tým připravujete se na zápas, dáte do toho obrovské množství energie a pak je nula bodů. Je to smutné proto, že to byl zápas, který nutně s nulou skončit nemusel. Mohl skončit bodem, dokonce i třemi. Hráči tvrdě pracují, snaží se dodržovat pokyny, ale ne vždy se výsledek dostaví.

V úterý jste vypadli z poháru s Vlašimí, bolí porážka 0:1 s Jabloncem o to víc?

Neprožíváme pěkné období. Věděli jsme, že máme těžkého soupeře. Za určitých okolností bych já osobně bod bral, byť bych to před hráči nikdy neřekl. Naše mužstvo se tvoří. Budeme pracovat dál, budeme poctivě trénovat, budeme si věci do zblbnutí opakovat, aby to začalo fungovat a hlavně abychom začali střílet góly.