Teplice chtějí zlomit střeleckou bídu, Liberec může na třetí příčku

Teplice zůstávají za očekáváním po vydařené minulé sezoně, v níž skončili páté. V tabulce jsou s devíti získanými body z osmi zápasů až desáté se skóre 10:12.

„Představovali bychom si, že budeme trochu výš. Dostáváme proti minulé sezoně dost gólů. Pracujeme na tom na tréninku a je to i o osobní statečnosti v soubojích. Musíme se odpíchnout od toho, abychom góly nedostávali. Jak zlepšíme obrannou činnost, tak i do útoku to bude ještě lepší,“ řekl Radim Nečas, asistent trenéra Daniela Šmejkala.

Teplice - Liberec pátek 20.15, rozhodčí Julínek, vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič - Fillo, Rezek, Trubač, Hyčka - Vaněček. Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Kúdela, Potočný - Ševčík, Folprecht, Breite, Hybš - Pulkrab, Voltr.

To Liberec po výrazných letních změnách v kádru vstoupil do sezony velmi dobře a je pátý. Dokonce mohl mít stejně bodů jako třetí Slavia, jenže nezvládl poslední duel se Slováckem. Ačkoli soupeř hrál už od šesté minuty v oslabení, dokázal Slovan vstřelit jediný gól a nakonec po vlastním vyloučení jen remizoval 1:1.

„Budeme řešit nějaké rébusy v sestavě, protože jsme zaprvé nepodali se Slováckem dobrý výkon a zadruhé nám chybí vyloučený Karafiát. Budeme muset někoho dát do obrany,“ uvedl trenér Jindřich Trpišovský. „Budeme chtít navázat na naši bilanci z venkovních utkání, kde se nám výsledkově daří lépe než doma a máme ze čtyř zápasů tři vítězství,“ dodal.

Naopak Teplice z posledních třinácti domácích duelů prohrály jediný. „V Teplicích se nehraje jednoduše, doma neprohrávají, i když tam naposledy ztratili po remíze s Bohemkou. Předminulou sezonu jsme tam vyhráli 3:0, minule jsme zase prohráli 1:3. Doufám, že budeme produktivnější, než jsme byli v našich posledních utkáních,“ řekl Trpišovský.

„Samozřejmě známe kvalitu Liberce. Je fakt, že jejich kádr se po půl roce zase dost změnil, ale udržují si formu. Hrají dobrý fotbal, navíc jsou schopni měnit své systémy. Ale já doufám, že jsme na ně dobře připraveni, a doma samozřejmě chceme zvítězit,“ dodal Nečas.