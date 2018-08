První vrchol sezony: bezchybná Plzeň jede na Slavii. A co Baník v Liberci?

„Že jsme si před Slavií udrželi neporazitelnost, to je pro nás hodně příjemné. Je pravda, že nás čeká zápas s aspirantem na titul, takže z našeho pohledu jde o hodně důležité utkání,“ řekl trenér Plzně Pavel Vrba, jehož tým zatím dostal pouhé dva góly a disponuje naopak statisticky nejsilnější defenzivou.

Už v pátek ale kolo zahájí souboj pražských celků - Sparta přivítá trápící se Duklu. Sobota nabídne netradičně hned pět zápasů, v neděli se hrají zbylé dva duely. Poté už bude následovat reprezentační přestávka.

Slavia Praha - Viktoria Plzeň sobota 19.00, sudí Ardeleanu Předpokládané sestavy, Slavia: O. Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Sýkora, Hušbauer, Baluta - Tecl.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík.

Slavia má v lize na kontě už čtrnáct gólů. „Čeká nás mužstvo, které je hodně ofenzivní. Trenéři, kteří tam jsou, hodně lpí na útočné fázi, na vysokém presinku a věcech, které s tím souvisí. Může to být zajímavá konfrontace nejlepšího útoku proti nejlepší obraně. Uvidíme, kdo z toho vyjde líp,“ dodal Vrba.

Pražané poslední vzájemný zápas vyhráli 2:0 a proti Plzni si připsali už čtvrté domácí vítězství za sebou. Navíc během této série ani jednou neinkasovali. „Poslední zápas doma s Plzní nám vyšel jak výsledkově, tak herně. Takže je nám jasné, že Viktoria se ze zápasu určitě poučí a bude z něj vycházet, stejně jako my,“ uvedl kouč Slavia Jindřich Trpišovský.

„Slavia bude chtít vyhrát, protože hraje doma, protože chce být mistrem. Ví, že tento zápas je pro ni strašně důležitý. Má obrovské ambice, kvalita jejího kádru je na české poměry obrovská,“ poznamenal Vrba.

Slovan Liberec - Baník Ostrava sobota 15.00, sudí Marek Předpokládané sestavy, Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kačaraba - Breite - Malinský, Ševčík, Pešek, Potočný - Mashike Sukisa.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Diop, O. Šašinka.

„Baník má dobře poskládaný tým, šlape mu to, ale věřím, že po čtyřech výhrách v řadě u nás narazí. Po dvou domácích remízách a hlavně nepovedené první půli minule s Bohemkou budeme chtít za každou cenu zvítězit,“ říká odhodlaně liberecký asistent trenéra Miroslav Holeňák.

V cestě stojí rozjetá Ostrava, jež zatím hraje nad očekávání a patří jí třetí příčka v tabulce.

„Liberec? Klasika. Hodně změn přes léto, dokonce nový trenér. Sledovali jsme jejich zápasy naživo i ze záznamů, trošku ještě hledají sestavu a to mužstvo se nějak vytváří, což by mohla být i naše výhoda,“ myslí si Bohumil Páník, kouč Baníku.

Fastav Zlín - 1. FK Příbram sobota 17.00, sudí Hrubeš Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Poznar.

Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Hlúpik, Matoušek, Fantiš - Slepička.

Výborně zvládá aktuální ročník i Zlín pod vedením Michala Bílka. V pondělní dohrávce zvítězil nad Slováckem 4:0 a opět si zvedl sebevědomí.

„Potvrdit tento výsledek proti Příbrami je teď ale to nejdůležitější. Navíc nás čeká reprezentační přestávka, kterou bychom rádi strávili v co nejvyšších patrech tabulky,“ přemítá zlínský záložník Lukáš Bartošák.

Příbram zatím ještě na venkovním hřišti nezvítězila, na kontě má po jedné remíze i prohře.

FK Mladá Boleslav - FK Teplice sobota 17.00, sudí Houdek Předpokládané sestavy, Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Král, Keresteš - Hůlka, Takács - Přikryl, Ladra, Konaté - Komličenko.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Hošek, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hyčka, Hora, Žitný - Vaněček.

Souboj týmů, kterým úvod ligového ročníku příliš nevychází. Mladá Boleslav naposledy schytala vysokou porážku 1:6 od Plzně a ani Teplice si nevedly o mnoho lépe, Slavii podlehly 0:3.

„V poháru teď vyhrály 6:0 a co jsem slyšel, tak sem podle vyjádření jejich hráčů i trenérů jedou pro body. Nebude to nic jednoduchého, nejsou zvyklí hrát ve spodku tabulky,“ upozorňuje na sílu soupeře boleslavský brankář Jan Šeda.

Jeho slova potvrzuje vyjádření teplického záložníka Jakuba Hory. „Musíme na hřišti nechat duši. Nálada není nejlepší, potřebujeme se zvednout,“ burcuje.



SFC Opava - FK Jablonec sobota 17.00 (hraje se v Brně), sudí Matějček Předpokládané sestavy, Opava: Šrom - Helebrand, Simerský, Svozil, Hrabina - Kayamba, Schaffartzik, Zavadil, Zapalač - Puškáč, Kuzmanovič.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal.

Nováček z Opavy obývá nejnižší patra ligové tabulky. V předchozím kole navíc podlehl Karviné, které daroval první body. Jasná pohárová výhra nad Frýdkem-Místkem 5:0 by ale mohla klub nakopnout.

„Sebevědomí musíme sbírat po troškách, protože nelze lusknout prsty, aby to hned šlo. Chceme poctivě pracovat a postavit to na základech, na kterých jsme to měli postaveno vždycky, což je agresivita, zarputilost a přímočarost. Bez toho se nepohneme,“ tuší opavský trenér Roman Skuhravý.

Slezany však nečeká nic lehkého. V brněnském azylu budou hostit Jablonec, který ke kvalitním výkonům už přidává i bodové zisky. Poslední tři utkání ovládl.

MFK Karviná - 1. FC Slovácko neděle 15.00, sudí Franěk Předpokládané sestavy, Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Mertelj, Budínský - Tusjak, Lingr, Letič - Wágner.

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Kadlec - Daníček - Navrátil, Sadílek, Havlík, Petr - Zajíc.

Karvinští fotbalisté v minulém kole zaznamenali první ligové vítězství v sezoně. K dalším bodům jim může pomoct nová posila, kterou je Adriel D’Avila Ba Loua z Pobřeží slonoviny.

„Moc chci hrát a věřím, že týmu na hřišti pomůžu. Budu se snažit ze všech sil,“ říká mladý křídelník.

„Mají ve svých řadách několik individuálních hráčů, kteří mají schopnosti rozhodovat zápasy. Proto si na Budínského a Wágnera musíme dát velký pozor. Zároveň se budeme chtít prezentovat hrou, kterou jsme předváděli v předchozích zápasech,“ uvádí Michal Kordula, trenér Slovácka.

Sigma Olomouc - Bohemians Praha 1905 neděle 18.00, sudí Julínek Předpokládané sestavy, Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Polom, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Nešpor.

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter, F. Hašek, M. Hašek, Bartek - Nečas, Juliš.

Olomouc příliš času na regeneraci nemá, ve čtvrtek večer odehrála odvetu 4. předkola Evropské ligy na hřišti Sevilly (prohrála 0:3) a hned v neděli ji čekají Bohemians. Sigma potřebuje nutně zabrat, v lize se totiž zatím trápí.

Ligovou premiéru v dresu Bohemians si zřejmě odbude německý bek Till Schumacher, který do týmu přišel z druholigové Jihlavy.

„Jsem nadšený, že tu můžu být. Myslím, že to byla dobrá volba,“ vykládá.