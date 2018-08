Krmenčík ukazuje, jak moc je důležitý, chválil po hattricku trenér Vrba

Radost mu udělal Michael Krmenčík, který svůj tým nasměroval k výhře hattrickem. Byl však i blízko vyloučení, jeho konflikt s Chalušem ale sudí Příhoda karetně nepotrestal. „Neviděl jsem to,“ okomentoval situaci Vrba.

Plzeňského kouče může těšit i fakt, že na pozici útočníka má hned několik alternativ. Střídající Jakub Řezníček se totiž předvedl dvěma zásahy.

Další ligový zápas odehraje Plzeň na hřišti pražské Slavie, v Edenu ale poslední čtyři vzájemná střetnutí prohrála.

Naladili jste se na nadcházející utkání ideálně?

Nevím, jestli ideálně, ale vyhrát šest jedna po těch jednogólových vítězstvích je pro nás příjemné. Určitě budeme mít tento týden větší klid od médií.

Před koncem první půle jste inkasovali, vzápětí jste si ale vzali vedení zpět. Byl to klíčový moment?

Ano. Přiznejme si ale, že jsme si předtím ten gól dali sami. Tu situaci jsme měli řešit mnohem razantněji, možná i nefotbalově. To se stát nemůže. Souhlasím s tím, že vstřelená branka ještě před koncem první půle nám hodně pomohla.

Konečně jste vyhráli o více než gól. Splnila ofenziva tentokrát vaše představy?

Minulé zápasy jsme hráli proti soupeřům, kteří většinou bránili na vlastní polovině hřiště. Mladá Boleslav v druhé půli hodně otevřela hru, chtěla získat nějaké body. Utkání bylo nahoru dolů. Byli jsme lepší z toho důvodu, že jsme měli hodně prostoru. V předchozích duelech ho tolik nebylo.

Nebál jste se, že by mohl být Michael Krmenčík vyloučený po incidentu, kdy zřejmě šlápl na nohu Matěji Chalušovi?

Já ten konflikt hlavně neviděl, takže vám k tomu nemůžu nic říct.

V zápase ale také nastřílel hattrick. Jak byste jeho výkon zhodnotil?

Hrál dobře. (smích)

Můžete to trochu rozvést?

Když dá z prvních čtyř gólů hned tři a ještě má další šanci, kdy trefí hráče, který leží na malém vápně, tak jste spokojený. Michal ukazuje, že je momentálně pro Plzeň hodně důležitý hráč.

Poté dvakrát skóroval střídající Jakub Řezníček, co tomu říkáte?

Naše situace je trošku složitější, protože máme tři hrotové útočníky, kteří mají ligovou kvalitu. V našem rozestavení bohužel může většinou hrát jenom jeden. Řešili jsme to tentokrát Řezníčkem místo Chorého, protože Mladá Boleslav hrála vysoko, a ukázalo se to jako správné. Dvakrát se prosadil, byl silný.

Mladý záložník Pavel Bucha, který v létě přišel po konci ve Slavii, hrál v sobotu dopoledne za juniorku. Co mu ještě chybí, aby se na trávník dostal i v áčku?

Podle mých informací odehrál výborné utkání a vy sami musíte vidět, že konkurence ve středu pole je výrazná. Chtěli jsme ho, protože víme, že se může stát, že nás v zimě nějaký střední záložník opustí. Proto jsme do toho přestupu šli. Počítáme s tím, že prostor bude dostávat. Vzpomínám na hráče jako Krmenčík, Darida nebo Hrošovský, kteří také absolvovali těžké období, kdy nehrávali, šli na hostování do druhé ligy, vrátili se a byli pro nás klíčovými hráči. Jsme přesvědčení, že má stejné parametry jako Hrošo nebo Darida. Je to o trpělivosti z naší i jeho strany. Je to mimořádný hráč.

Ve zmíněném utkání juniorky se objevili i Lukáš Hejda s Tomášem Hájkem. Jak jsou na tom?

Hájek v poločase střídal a není úplně stoprocentně fit. Všichni dobře víte, že zápasová praxe je strašně důležitá. Marodili delší dobu. Jestli se někdo z nich dostane proti Slavii na lavičku, to vám teď neřeknu, protože se hraje až za týden. Je pro nás dobře, že se dávají zdravotně do pořádku a mohou absolvovat nějaké zápasy.