Slovácko nemělo nic. Heča chytil čtyři jasné góly, řekl plzeňský Chorý

Pokud v pondělí Slavia v malém pražském derby na hřišti Dukly prohraje, bude Plzeň slavit titul.

„Máme bod, příště nás čekají Teplice. Je důležité, abychom se psychicky i fyzicky připravili. V týmu je dobrá atmosféra. Když k zápasu přistoupíme stejně jako proti Slovácku, tak nemám strach,“ řekl Chorý.

O čem vytáhlý útočník po utkání ještě mluvil?

O remíze se Slováckem: „Je to ztráta, mrzí nás to moc. Přestože jsme dostali první gól, ukázal se charakter týmu. Nesložili jsme hlavy, vyrovnali jsme a vypracovali si ještě asi tři velké šance. Zlomit zápas se nám ale nepodařilo. Je to naše chyba, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce.“

O předvedeném výkonu: „Celý zápas jsme byli lepším týmem. Pokud se nemýlím, tak kromě té jedné chyby, kterou jsme udělali, Slovácko nemělo nic. Možná jen jednu hlavičku z boku. Do ničeho jsme je nepustili. My jsme měli dobré finální přihrávky, jenže ti střelci… Jak já, tak Krmo (Michael Krmenčík) i spousta dalších hráčů. Neměli jsme štěstí. Týmový výkon byl ale dobrý, na hřišti jsme nechali všechno. Bylo vidět, že každý z nás chce vyhrát. Příležitosti ke skórování jsme měli opravdu velké. Když takové šance neproměníme, je to špatné.“

O brankáři Hečovi: „Podal nadprůměrný výkon, chytil tři čtyři jasné góly. Já jsem v dobré pozici střílel placírkou, ale on měl štěstí a trefilo ho to do nohy. Kdyby se míč odrazil do brány, tak bychom šťastnějším celkem byli nakonec my.“

O chybě brankáře Kozáčika: „Inkasovaný gól byl pro nás ranou do zad. Určitě ale nebudeme na Kozu (brankář Matúš Kozáčik) házet, že nám pokazil zápas. Jsme jeden tým. Musíme tahat za jeden provaz, jinak k cíli nikdy nedojdeme. V kabině se všichni navzájem podporujeme, neshazujeme se. Chyby se stávají, je to za námi.“