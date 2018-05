Teplice zajíždějí na hřiště Slovácka. Bude to boj na hraně, tuší Rezek

„I proto to bude náročný zápas. Už v Karviné jsme se přesvědčili, že se soupeři, kteří ještě o něco hrají, je to těžké. Ale i když jsme v relativním klidu, pojedeme to tam vyhrát, protože také potřebujeme body zvenku. Navíc chceme odčinit domácí porážku s Olomoucí,“ zavelel v klubové televizi zkušený teplický záložník Jan Rezek.

Tepličtí, kterým kvůli zdravotním problémům chybějí Vošahlík, Hyčka a Shejbal, jsou po 26. kole osmí a mají 33 bodů, takže jsou před ligovým finišem relativně bez starostí, od sestupové příčky je dělí osm bodů. Ovšem jedenácté Slovácko má na patnáctý Baník jen tříbodový náskok.

Domácí duel s Teplicemi tak je pro tým kouče Michala Korduly, který neinkasoval 443 minut a už čtyři kola po sobě neprohrál, hodně důležitý.

„Tyhle zápasy nejsou žádné pouťáky. V Karviné to bylo plné osobních soubojů, kolikrát to bylo opravdu až na hraně. Ale dá se to pochopit, těm týmům, co bojují o ligovou záchranu, jde o hodně,“ ví mazák Rezek, který v den zápasu slaví 36. narozeniny.

Na Uherské Hradiště nemá zrovna nejlepší vzpomínky. „Co vím, tak jsem tam snad nikdy nevyhrál. Možná jednou s Plzní.“ Tak je na čase nepříznivé statistiky změnit. Duel startuje v sobotu v 17 hodin.