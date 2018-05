Liberec se touží vrátit do bojů o evropské poháry, v cestě stojí Jihlava

„Není to ztracené. Musíme ale začít dávat góly a vyhrávat zápasy. Asi by nám měli dát ragbyovou bránu, jinak nedáme gól do konce sezony,“ lamentoval liberecký kapitán Vladimír Coufal po poslední prohře 0:2 v derby v Jablonci.

Rozhodčí Radek Příhoda ukazuje libereckému Matěji Pulkrabovi červenou kartu.

Bilance střelců Liberce je skutečně děsivá. Tým kouče Holoubka nedal branku už tři zápasy. Dobrou zprávou alespoň je, že se do hry po trestu vrací nejlepší liberecký střelec Matěj Pulkrab.

„Pokud bychom neměli zvládnout utkání s Jihlavou, tak už by byl boj o Evropskou ligu nejspíš hodně těžký, ale věřím, že jsme ještě neřekli poslední slovo a o pohárové příčky se porveme,“ řekl asistent libereckého trenéra Miroslav Holeňák.

„Hrajeme doma, jsme favority, to chceme potvrdit třemi body, ale bude to nejspíš o trpělivosti a dobývání jihlavské obrany. Věřím, že předvedeme stejnou bojovnost a nasazení jako minule doma proti Slavii a hlavně že konečně začneme střílet góly. V tom by nám měl pomoct návrat Pulkraba po trestu.“

Jihlava je na čtrnácté příčce tabulky, od hranice sestupu ji však dělí jediný bod. „Čeká nás extrémně nepříjemný soupeř, který ze všech sil bojuje o záchranu, a to je obrovská motivace. Tu ale samozřejmě máme i my,“ říká liberecký záložník Tomáš Wiesner.

„Jihlava bude asi zalezlá, čekat na brejky, to jsou hrozně těžké zápasy. My už ale musíme vyhrát, nic jiného doma před našimi fanoušky nebereme.“

Po prohře v derby je nyní fotbalový Liberec na šestém místě tabulky. Na čtvrtý Jablonec ztrácí dva body, na pátou Spartu jeden. Po Jihlavě ho čekají ještě zápasy v Ostravě, s Bohemians a ve Zlíně.