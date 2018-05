Na jaře jen dvě porážky, přesto musí Karviná zabrat. Čeká ji Dukla

Karvinští si uvědomují tíži současné situace a důležitost souboje s Duklou, kterou přivítají v sobotu od 16.00 hodin.

„Vypadá to, že jde o zápas sezony,“ připustil karvinský trenér Josef Mucha. „Je fakt, že jsme moc neprohrávali, jenže body jsme sbírali jen po jednom. Nutně potřebujeme tři body.“

Na ty Karvinští čekají od 18. kola, kdy vypráskali Zlín 4:0, čímž po tomto duelu odvolaného zlínského kouče Páníka přihráli Baníku Ostrava.

Karvinský kapitán Pavel Eismann podotkl, že pro mužstvo jsou všechny čtyři zbývající zápasy souboji sezony. „Víme, že potřebujeme naplno bodovat a věřím, že utkání zvládneme a přiblížíme se záchraně,“ řekl Eismann.

Stejně jako trenér je přesvědčený, že mužstvo je na dnešní střetnutí dobře připravené. „Doufám, že podáme dobrý výkon,“ uvedl Mucha. „Ale víme, že soupeř má v obraně zkušené hráče a je hodně nebezpečný dopředu.“

Pro Karvinské by měl být výstrahou podzimní zápas, v němž v Praze nad Duklou vedli 2:0 a šest minut před koncem ještě 2:1. Přesto prohráli 2:3.

„Výstraha to je, ale už je to dávno, čeká nás jiný zápas,“ prohlásil Josef Mucha. „Vše se vyvinulo tak, že obě mužstva jsou namočená do boje o záchranu, takže je to extrémně důležité utkání. Nebude v něm tolik fotbalovosti, ale rozhodující bude srdíčko a zaujetí pro hru.“

Rovněž Eismann říká, že ten předešlý vzájemný zápas je už pryč. „Je sice velká škoda, že jsme ho ztratili v poslední pětiminutovce, ale máme jim co vracet.“ Dukla má 29 bodů, o tři více než Karviná.