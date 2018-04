Vrba má třetí titul s Plzní na dosah. Získat ho na Slavii je lákavé, řekl

Cesta k mistrovskému poháru už není dlouhá. Pokud Plzeň vyhraje v příštím kole na Slavii, bude moci slavit. Kdyby Slavia v neděli neporazila Slovácko, stačí Viktorii získat v Edenu bod.

Přesto však ligový lídr nemůže označit své jarní působení v lize jako úspěšné, vždyť na domácí výhru čekal od loňského prosince.

Poprvé v jarní části jste zvítězili v domácím prostředí. Jak jste spokojený s výsledkem a s průběhem utkání?

Jsem rád, že jsme konečně doma na jaře vyhráli a potvrdili tři body, které jsme před týdnem získali v Brně.

Dlouho jste vedli jen o gól, přestože šancí jste měli hodně. Zůstal jste celou dobu klidný?

Podle mého názoru Karviná žádnou velkou příležitost ke skórování neměla. My jsme jich naopak měli hned několik, dvakrát míč vykopávali z brankové čáry. Z velice výhodných situací jsme navíc párkrát přestřelili. Když to stále bylo pouze jedna nula, tak se nervozita zvyšovala. Mohlo se stát, že soupeř z nějaké standardní situace vyrovná. To by byl samozřejmě problém.

Náskok před druhou Slavií jste minimálně na den navýšili na deset bodů. Je to velký krok k titulu?

Slavia má zápas k dobru se Slováckem a já si myslím, že ho zvládne, takže budeme zase na sedmi. Ale mít čtyři kola před koncem i takový náskok je hodně zajímavé. Už je to jen na nás a doufám, že ty dvě výhry, které nám stačí, získáme.

Pokud ale v příštím kole na Slavii zvítězíte, bude o titulu jasno. Jak lákavá je představa, že byste slavili právě v Edenu po souboji s přímým konkurentem?

Slavia moc dobře ví, o co bude hrát. Musí vyhrát, musí to zvládnout. Z naší strany by i remíza znamenala obrovský krok k titulu. Zvítězit na Slavii by bylo úžasné a pro nás to lákavé rozhodně je, ale bude to hodně těžké. Byli bychom rádi, kdybychom už měli jasno.

Cítíte, že se mužstvo opět dostává do herní pohody?

Myslím si, že zápasy, co jsme odehráli venku, byly kromě toho na Bohemce z naší strany dobré. Problém byl, že jsme nevítězili doma. Mrzí mě hlavně prohrané zápasy proti Jihlavě a Mladé Boleslavi, to jsou obrovské ztráty. Kdybychom v nich bodovali naplno, tak by to teď z našeho pohledu bylo mnohem příjemnější.

Na lavičce se objevil sedmnáctiletý útočník Ondřej Štursa, který je věkem ještě dorostenec. Čím vás přesvědčil? Je možné, že se v brzké době dostane i na hřiště?

Vybrali jsme si ho na základě doporučení trenérů mládeže. Místo dorostu, kam věkově spadá, hraje za juniory, i v reprezentaci působí o kategorii výš. Je hodně talentovaný. Dříve s námi trénoval jen občas, ale v poslední době už každodenně. Myslím si, že se dostane do kádru pro přípravu na příští sezonu a prostor určitě dostane. Kdyby padl druhý gól o trochu dřív, třeba by ho dostal už tentokrát.

Jak moc je pro vás v současnosti důležitý Tomáš Hořava?

Pro nás je teď důležitý každý hráč. Minule zazářil Čermák, proti Karviné zase Hořava. Nechci ale vyzvedávat jednotlivce, spíš bych chtěl pochválit celé mužstvo, že jsme uhráli vzadu nulu a zvládli jsme to. Hořava to navíc okořenil pěknými góly. Napřed krásná střela zpoza šestnáctky, pak prokázal zkušenost, kdy využil zaváhání brankáře soupeře.

K dispozici nebyl Limberský, Hejda, Krmenčík a Kolář. Je možné, že někdo z nich do duelu se Slavií zasáhne?

Nebudu jmenovat, ale je pravděpodobné, že dva hráči se už v pondělí zapojí do tréninku.