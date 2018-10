Další hubené vítězství Plzně. Vrba: Závěr jsme si zkomplikovali sami

Plzeň tak posedmé v aktuálním ročníku vyhrála výsledkem 1:0. O jedinou branku se postaral Aleš Čermák, který tentokrát dostal důvěru v základní sestavě. Kouč Vrba však přiznává, že od mladého středopolaře čeká ještě lepší výkony.

Přesně před deseti lety, tedy 7. října 2008, jste s Plzní podepsal první smlouvu. Vzpomínáte si na první utkání ve funkci?

Pokud si dobře pamatuju, tak to byla remíza 1:1 se Spartou. Tenkrát od nás body nikdo nečekal, takže teď proti Teplicím to bylo z mého pohledu nervóznější. I když před těmi lety to bylo víc o život, protože jsme potřebovali bodovat jako sůl.

Posedmé v této ligové sezoně jste zvítězili 1:0. Jak zápas hodnotíte?

První poločas byl z naší strany bohorovný. Po přestávce už byla naše hra ofenzivně mnohem lepší. Bohužel jsme nebyli tak přesní a důrazní jako třeba proti Mladé Boleslavi. Jeden gól je málo.

V posledních minutách utkání měly Teplice hned několik šancí. Neměl by tak zkušený tým jako Plzeň zvládat podobné případy lépe?

Zápas jsme si zkomplikovali sami. Závěr byl hektický, ale předtím jsme měli minimálně čtyři situace, ze kterých jsme měli dát rozhodující gól. Byly stoprocentní.

Co hráčům v zakončení chybělo?

Když se přijdete podívat na trénink, tak uvidíte, že třeba Hrošovský dá z podobných pozic, z jakých pálil v zápase, devět gólů z deseti. Možná to bylo nervozitou, možná i tím, že hráči cítili, jak moc by byla druhá branka uklidňující. Neproměněná penalta, několik tyček… Mohli jsme závěr odehrát v naprostém klidu, to se nám ale nepodařilo. V posledních minutách jsme už jenom odkopávali, nehráli fotbal a hlídali výsledek.

Nakonec rozhodl Aleš Čermák, kterému se ale zejména v první půli příliš nevedlo.

Čermák je technicky úžasně vybavený fotbalista a patří možná k nejlepším hráčům v našem mužstvu, ale bohužel mu chybí rychlost a důraz. Samozřejmě ale dal gól a zvládl, co jsme potřebovali. Přiznám se ale, že od něj čekáme ještě víc.

Krátce před koncem prvního poločasu si Radim Řezník roztrhl obočí. V jakém stavu pokračoval ve hře?

Radim měl jasný povel. Pokud se nebude cítit, ať zvedne ruku, abychom ho vystřídali. O pauze říkal, že je v pohodě a vydrží to. Na konci už toho měl dost. Bylo to na něm.

Hru oživil příchod Milana Petržely. Co jste na jeho výkon říkal?

Milan nám hodně pomohl, i když podle některých už věkem patří do starého železa. Jsem za jeho výkon rád.

Na penaltu šel Tomáš Hořava. Proč zrovna on?

Tři hráči jsou určení a v zápase se rozhodují sami, který z nich půjde kopat. Tomáš se zřejmě cítil, že ji stoprocentně promění, ale nestalo se tak.

Koukal jste se?

Jako vždy jsem byl otočený zády a díval jsem se na fanoušky. Bohužel tentokrát nekřičeli.

Nemocného Matúše Kozáčika nahradil Aleš Hruška. Věřil jste, že to zvládne?

Kdybyste chodili na trénink, tak byste viděli, že je připravený skvěle. Trenér gólmanů Martin Ticháček pracuje s brankáři výtečně, proto se nebojíme, když se nám někdo zraní. Aleš na příležitost čekal a zvládl to. Uvidíme, jak to bude v dalších zápasech.

Bylo těžké po porážce v Římě mužstvo psychicky zvednout?

Pro nás asi bylo složitější zvedat psychiku po remíze s CSKA, kdy jsme dostal vyrovnávací gól v devadesáté čtvrté minutě z penalty, kdežto proti AS Řím jsem zaslouženě prohráli 0:5.