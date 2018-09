Bojovné, agresivní a méně fotbalové. Hejda: Proti Spartě je to vždy stejné

Po zranění hrál v základu proti Opavě, kdy Plzeň udržela čisté konto, pak z ní ale na tři zápasy vypadl a přednost dostávali jiní. Do důležitého střetnutí se Spartou naskočil od začátku a rozhodně nezklamal. Působil sebevědomě, Viktoria navíc neinkasovala.

Jak jste utkání prožíval? Ve Spartě jste strávil významnou část kariéry.

Byl jsem rád, že jsem nastoupil. Potěšilo mě to, ale nějak speciálně už zápasy proti Spartě neberu, přestože jsem tam dřív působil. Soustředil jsem se na svůj výkon a je dobře, že jsme vyhráli.

Čím to, že se Plzni proti Spartě výsledkově daří?

Zápasy jsou to vždycky podobné. Bojovné, agresivní, fotbalovosti je tam méně. Opět se to potvrdilo.

Jakou roli v těchto střetnutích hrají emoce?

Patří to k tomu. Očekávali jsme to.

Před pár dny jste prohráli v Jablonci. Bylo těžké se z toho vzpamatovat?

Něco jsme si k tomu řekli, ale zápas proti Spartě přišel brzy, což bylo vlastně dobře. Spartu jsme do ničeho extra nepustili, navíc jsme sami hrozili. Vyhráli jsme zaslouženě.

Kdy jste měl největší strach?

Sparta postupně zjednodušila hru, měla na trávníku tři útočníky. Každý balon za obranu byl nepříjemný. Tettehův oblouček, to byla asi nejtěžší chvilka.