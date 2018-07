Další letní prověrka pro Plzeň: na soustředění vyzve Innsbruck

„Obrana fungovala dobře, do šancí jsme soupeře moc nepouštěli. A když už něco měli, tak jsme to zvládli vyřešit,“ pochvaloval si slovenský gólman Matúš Kozáčik po pátečním zápase s devátým týmem ruské ligy, kterému tak viktoriáni oplatili dva roky starou porážku 0:3 ze zimního soustředění ve Španělsku.

„Neměli jsme vepředu ani vzadu moc ztrát, zvládali jsme rychlé protiútoky. To bylo důležité,“ doplnil Matúš Kozáčik, jenž soupeří o post jedničky mezi tyčemi s Alešem Hruškou.

Vizitka FC Wacker Innsbruck Rakouský tým, který vznikl v roce 2002 a za dva roky vystoupal až do nejvyšší soutěže, z níž později zase sestoupil a letos se do ní po čtyřech letech vrací.

Trenéry týmu v minulosti byli současný kouč ruské reprezentace Stanislav Čerčesov nebo český internacionál František Straka.

Wacker Innsbruck už v letní přípravě podlehl švýcarské Basileji 0:2, po plzeňské Viktorii ho čeká ještě zápas s německým FC Ingolstadt.

„Kluci makají a opravdu dřou, to mě velice těší. Máme tu k dispozici všechno, co potřebujeme. Aleše, Matúše, ale i Kubu bych chtěl pochválit za to, jak pracují,“ říkal pro klubový web Martin Ticháček, trenér gólmanů plzeňské Viktorie, a nezapomněl jmenovat ani brankářskou trojku Šimana.

Dnes od 17 hodin proti rakouskému FC Wacker Innsbruck dostane mezi třemi s největší pravděpodobností šanci Aleš Hruška.

Teprve sobotní generálka s ukrajinským Dynamem Kyjev by však mohla naznačit, s kým trenéři počítají pro začátek sezony jako s jedničkou. Podle videa z tréninku na soustředění ve Westendorfu panuje navzdory tomu mezi plzeňskými gólmany uvolněná atmosféra.

„Tréninky se pokaždé snažíme dělat pestré, aby to kluky bavilo,“ doplnil kouč plzeňských gólmanů Martin Ticháček.