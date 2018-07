Starka věří, že Příbram v lize obstojí s běhavým fotbalem

Pokud někdo bere vážně výsledky přípravných zápasů, musí si pomyslet, že budou fotbalisté Příbrami po návratu do ligy pro soupeře snadným soustem.

S Českými Budějovicemi 1:2.

S Táborskem 0:4.

S Hradcem Králové 0:1.

Soupeři výhradně ze druhé ligy, jediná vstřelená branka, samé porážky. Štěstí pro tým, že prohry v přípravě vůbec nic neznamenají. Těžkou hlavu si z nich nedělá ani šéf Jaroslav Starka.

„Na ligu se těším jako malý kluk a už se nemohu dočkat, až to vypukne,“ vyznal se prezident klubu na oddílovém webu. „Samozřejmě nás čeká těžká sezona, ve které je naší prioritou záchrana. Ale věřím, že se udržíme, a čím výše skončíme, tím budu spokojenější.“

Aby Příbram mohla být úspěšná, potřebovala by zcela jistě posílit. Jenže ekonomické možnosti klubu jsou omezené. A tak se zatím podařilo dotáhnout pouze přestupy dvou hráčů, kteří už v klubu na jaře hostovali.

Kmenovými fotbalisty Příbrami se v minulých dnech stali Petr Průcha a Antonín Fantiš, kteří přišli z Plzně, respektive ze Zlína.

Příbram nastoupí proti Dynamu Kyjev Příbram nastoupí na soustředění v Rakousku proti týmu, na který klub tohoto typu příliš často nenaráží. Postaví se slavnému Dynamu Kyjev. Co je to za protivníka? Klub má ve sbírce 28 domácích mistrovských titulů, ať už se jednalo o Sovětskou či nyní o Ukrajinskou ligu. Dvakrát vyhrál Pohár vítězů pohárů a jednou Superpohár UEFA. Pravidelně startuje v Lize mistrů.

„Přestup zpátky domů mě těší. Mám většinu blízkých okolo sebe a navíc mám rád zdejší prostředí. Těším se na ligu, snad se nám start povede,“ komentoval svůj návrat do mateřského klubu Antonín Fantiš, který z Příbrami před lety odcházel jako obrovský talent do ostravského Baníku. Nyní podepsal smlouvu až do roku 2021, o sezonu kratší kontrakt pak dostal Petr Průcha.

„Petra jsme přiváděli jako mladou naději a v loňském roce ukázal, že je platným členem sestavy. Nyní bude mít šanci ukázat své kvality i v první lize,“ vyjádřil se k transferu majitel klubu Jan Starka.

Příbram nyní míří na soustředění do rakouského Kaprunu, kam tým pravidelně jezdí do penzionu bývalého místopředsedy svazu Vlastimila Košťála. „Našli jsme tam výborné zázemí, skvělé tréninkové podmínky, a především máme možnost utkat se s kvalitními soupeři,“ podotkl Jaroslav Starka.

Letos bude jeden protivník na rakouském kempu opravdu nadmíru zvučný. Příbram se utká s velkoklubem světového formátu Dynamem Kyjev. „Doufám, že nás ten zápas obohatí o řadu zkušeností,“ přeje si Jaroslav Starka.

Příbram loni v druhé lize sázela na směs mladičkých a velezkušených borců, střední generace tak trochu chyběla. Zatím to vypadá, že v kádru i pro ligu zůstanou hráči, o jejichž pokračování se pochybovalo. Třeba bývalý reprezentant Rudolf Skácel oznámil konec kariéry, ale nakonec zahájil přípravu, stejně jako další veteráni Miroslav Slepička a Peter Grajciar. Jen Tomáš Zápotočný se z obrany přesunul na lavičku, protože přijal roli asistenta kouče Josefa Csaplára.

„Oproti předchozí sezoně bude všechno daleko těžší, protože v lize uděláte chybu a soupeř vás hned potrestá. Pokud ale budeme hrát běhavý fotbal, který má trenér Csaplár rád, věřím, že můžeme potrápit všechny soupeře,“ přijímá výzvu Jaroslav Starka.