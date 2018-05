Příbram šturmuje do ligy. Ještě stále jsem nervózní, přiznává Starka

Uhrát sedm bodů v závěrečných čtyřech kolech. A pokud klopýtnou nejbližší pronásledovatelé, bude stačit i méně. Pro fotbalisty Příbrami by to měl být zvládnutelný úkol. Už jsou opravdu jen kousek od toho, aby po roce od loňského sestupu slavili návrat do nejvyšší soutěže.