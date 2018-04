Hradec čeká zápas jara. Další korálek, který chceme navléknout, říká kouč

„Z mého pohledu to bude zápas jara. Ale museli jsme k němu dojít řadou úspěšných výsledků. Vzhledem k tabulce to bude jednoznačně nejdůležitější utkání,“ řekl pro klubový web trenér Hradce Karel Havlíček.

Hradec se k atraktivnímu zápasu prokousal zatím velmi podařeným jarem. V něm mu sice nevyšel druhý zápas, který na Žižkově prohrál, ale zbývajících pět ovládl, v posledních čtyřech získal maximální počet dvanácti bodů při skóre 12:2.

Jenomže Příbram je na tom ještě lépe. Od podzimu táhne sérii neporazitelnosti, jež čítá už osm zápasů, až v tom posledním přišla o dva body remízou. „Mají vyvážený tým, na druhou ligu velmi kvalitně poskládaný. Včetně staršími hráči, kteří do něj ideálně zapadli,“ charakterizoval dnešního soupeře Havlíček

Příbram se po nevýrazném vstupu do sezony rozjela za postupovým cílem a za vedoucí Opavou si vytvořila solidní náskok před ostatními. Až její poslední remíza snad dává Hradci ještě jakousi naději. Rozdíl mezi oběma mužstvy je nyní pět bodů, v případě výhry Hradce by se tak sedm kol před koncem soutěže scvrkl na body dva. Je k tomu ale třeba dodat, že Příbram má k dobru květnový zápas ve Varnsdorfu.

„Na jaře jsme si řekli, že se na tabulku koukat nebudeme, zaměřili jsme se pouze na naše výsledky a zápasy. Tohle je další korálek, který chceme navléknout,“ nechal se slyšet Havlíček.

Pokud se to jeho týmu nepodaří, bude druholigová postupová tajenka směřovat k jasnému rozuzlení. I proto, že by Příbram definitivně získala výhodu lepších vzájemných zápasů, na podzim totiž v Hradci 2:0 vyhrála. „Čeká nás hrozně těžký soupeř. Vpředu silný Ayong se střídá se Slepičkou, který teď dává branky. Zezadu to řídí Skácel a Zápotočný, hru tvoří Peter Grajciar, takže co jméno, to velká zkušenost,“ uvedl hradecký kouč.

Navíc Hradec nastoupí na stadionu, na kterém ligový zápas už dvacet let nevyhrál, v pěti případech tam pouze remizoval. Historie ale nemusí dnes hrát žádnou roli.

Možná, že se Hradci podaří navázat na pohárový úspěch z roku 2015, kdy u Litavky vyhrál 5:1.