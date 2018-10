Ze dna nahoru, Převýšov ničí soupeře. Co na to lídr?

O co jde? Převýšov vstoupil do letošního ročníku soutěže špatně. V prvních čtyřech zápasech nezískal ani jediný bod a vedení klubu na to zareagovalo odvoláním trenéra Tomáše Hrabíka.

Jeho místo zaujal bývalý prvoligový fotbalista Jan Kraus, který za Převýšov poměrně nedávno hrál a po skončení aktivní kariéry ho už jednou vedl. Začal těsnou pohárovou prohrou s Mladou Boleslaví, ale poté se jím vedený tým odpíchl k nevídané jízdě. V následných osmi zápasech ho nikdo v základní hrací době neporazil, Převýšov sedm z nich vyhrál. Jen v Živanicích remizoval a v penaltovém rozstřelu byl úspěšnější soupeř.

Úctyhodný zisk 22 bodů vynesl tým ze samého dna tabulky do její horní poloviny, před víkendovým dalším kolem je pátý jen s jednobodovou ztrátou na dva týmy před sebou, na druhou Dobrovici ztrácí body tři. Víc odskočeny jsou jen vedoucí Zápy, s nimiž si to Převýšovští rozdají v sobotu dopoledne v dalším kole. „Tým je kvalitní a byl dobře připravený, jen potřeboval nějaký impulz. Změnili jsme rozestavení a všechny zápasy byly z naší strany odmakané, odježděné,“ nehledá Kraus ve svém receptu na současné úspěchy žádnou vědu.

Při jeho obnovené premiéře na lavičce Převýšova sice tým s Mladou Boleslaví v MOL Cupu 1:2 prohrál, ale podle Krause mu tento zápas potvrdil, že tým má na víc. Následně to potvrdil v Brozanech, kde vyhrál 2:0 a zahájil tím svoji úspěšnou jízdu. Ta trvá už téměř dva měsíce.

„S Boleslaví jsme prohráli, ale utvrdilo mě to v tom, že kádr je velmi kvalitní. Následná výhra v Brozanech pro nás byla velmi důležitá a hlavně zasloužená,“ říká. Podle něj se týmu daří i proto, že přestal dělat zbytečné chyby: „Přestali jsme dostávat laciné góly, naopak jsme jich začali dost střílet. Je ale třeba také říct, že jsme občas měli štěstí, kterému však svými výkony jdeme naproti.“

Jako důkaz pro své tvrzení si vybral zatím poslední výhru, pro kterou si Převýšov o víkendu dojel do Radotína. Tamní Olympii, jež ještě na jaře pod názvem Olympia Praha hrála 2. ligu, porazil těsně 1:0. „Zatím asi nejtěžší výhra. Hlavně druhý poločas jsme byli pod tlakem, soupeř měl víc šancí, my jsme ale jednu dokázali využít, on ne,“ připomíná Kraus.

Úspěšná série se podle něj blahodárně projevuje na náladě v týmu: „Parta je výborná. Máme v kádru patnáct, šestnáct kvalitních hráčů, kteří se v sestavě točí, nikdo nemá nic jistého. Jednak jsou síly rozložené, jednak to každého nutí na sobě pracovat.“

Podobná série nebývá příliš obvyklá, ale v klubu ji prý neřeší. „Nijak jsme to nestudovali. Už když jsem vedl Převýšov poprvé, chvíli jsme byli první. Kolik to ale bylo vyhraných zápasů za sebou, nevím,“ přiznává Kraus.

Bude jich po sobotním souboji s lídrem o jeden víc?