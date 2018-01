Fotbal v Anglii dnes a denně. Pro hráče je to katastrofa, říká Guardiola

Aby bylo jasno, Guardiola si nestěžuje. Z pozice trenéra Manchesteru City, suverénního lídra soutěže, to nemá zapotřebí, nebo to alespoň tvrdí. „Jde o tradici, které se musím přizpůsobit,“ uvědomuje si.

To naopak Manchester United si vytvořil alibi na tři vánoční remízy dopředu. Ještě před svátky klub na svých webových stránkách přišel s analýzou, že je jeho program v porovnání s přímými konkurenty v boji o čelo tabulky náročnější, že za zápasy nacestuje víc mil.

„Zatímco tým Josého Mourinha má v mezidobí šest volných dní – nejméně ze všech – londýnské kluby Arsenal, Tottenham a West Ham mají o tři volné dny víc,“ píše se v článku z 18. prosince.

„Při tak náročném programu by měly mít týmy stejný počet volných dnů,“ myslí si i Arséne Wenger, kterého po poslední remíze Arsenalu s West Bromem mimo jiné štvalo, že měl soupeř o osmačtyřicet hodin na přípravu na víc.



„Někdy holt máte na regeneraci tři dny, jindy čtyři, někdy zas jen dva. V další sezoně se to zase může otočit, pro všechny týmy je to však stejné,“ popisuje Guardiola. „Ale pro hráče to rozhodně po fyzické ani psychické stránce není dobré. Je to katastrofa,“ tvrdí španělský kouč.

Anglická Premier League Nejbližší program úterý 2. ledna, 20.45

Southampton - Crystal Palace

Swansea - Tottenham

West Ham - West Brom

Manchester City - Watford (21.00) středa 3. ledna, 20.45

Arsenal - Chelsea čtvrtek 4. ledna, 21.00

Tottenham - West Ham

Ten v silvestrovském utkání s Crystal Palace ztratil kvůli zranění útočníka Jesuse i středopolaře De Bruyneho. Mourinhův Manchester United zase mezi svátky přišel o střelce Lukakua, a to mu ještě chybějí například útočník Ibrahimovic či stoper Bailly.

Bez kapitána Hendersona je Liverpool, za který na Nový rok nenastoupil ani pochroumaný Salah. To Arsenalu zase scházel Özil a až bude trenér Wenger vymýšlet sestavu na středeční duel s Chelsea, vynechá z ní i další marody Koscielného, Ramseyho nebo Kolašinace.

Nabitý program týmy napříč anglickou ligou kosí. Proto ta otázka: není zápasů najednou opravdu příliš?

„Při volných dnech věnujete veškerý čas regeneraci, to je všechno. Teď už si nemůžeme dovolit přijít o další hráče,“ vysvětluje Wenger, ze všech trenérů na ostrovech ten nejzkušenější.

Anglie zkrátka neumí vydechnout.

Zatímco v jiných zemích se fotbalový život během svátků alespoň na chvíli zastaví, soutěže na ostrovech – a Premier League především – jsou středem pozornosti. Říká se, že kdo náročnou zimu zvládne, získá v boji o ligový titul i další důležité mety rozhodující výhodu.

A pak jsou tu televize. Vysílatelé, již platí bláznivé sumy za to, aby měli produkt značky Premier League ve svém portfoliu. Třeba Sky Sports, která se o přímé přenosy dělí se stanicí BT Sport, letos chtěla dokonce šlágr Arsenalu s Liverpoolem přesunout na 24. prosince. Protesty fanoušků i klubů ji však nakonec přiměly změnit plány.

Přesto se od 26. prosince, v Anglii řečeného Boxing Day, hraje Premier League denně až do čtvrtka 4. ledna. A v pátek už se rozjede třetí kolo populárního FA Cupu...