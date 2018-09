Fotbal jako svátek. Rusy unáší euforie. Co na to utrápení Češi?

Dámy a pánové, Stanislav Salamovič Čerčesov.

Před třemi měsíci byl na odstřel, teď je národním hrdinou, kterému sám prezident Putin posílá gratulace.

Tak mocný i okouzlující dokáže být fotbal.

Mění osudy i nálady.

Stačí chvilinka.

Nadšený Rostov vítá „molodce“

Trenér Čerčesov během letního mistrovství světa pobláznil celý národ. S podceňovaným a velmi nepřesvědčivým týmem málem došel až do semifinále, což byl zázrak, který fotbal v Rusku povýšil na vrcholně společenskou událost.

„Pokud pominu nové stadiony, hotely a silnice, tak hlavním dědictvím mistrovství světa je zvláštní sváteční nálada, která tu zůstala. Nebál bych se říct euforie. Není to typický ruský patriotismus s bušením do prsou. Spíš si lidé uvědomili, že fotbalový zápas není jen povzbuzování svého týmu a nadávání soupeři,“ popisuje novinář Vladimir Raush.

Však uvidíte při dnešním přáteláku proti Česku.

Až vpodvečer Rusové vyběhnou k rozcvičení, jistě je požene mohutné a oddané skandování: „Molodci! Molodci!“

Stanislav Čerčesov

Přitom se blíží docela obyčejný zápas, do kterého Rusové pošlou spíš náhradníky. Upřímně, ani soupeř ničím zvláštním neláká, v současnosti se Češi plácají v těžkých problémech. Jenže Rostov, milionové město na Donu, se těší na parádní zážitek. Přivítá přece trenéra Čerčesova a jeho „molodce“.

Pořadatelé tvrdí, že všech čtyřicet tisíc lístků už dávno prodali. Takže bude plno?

„Nepřekvapí mě to. Zasloužili bychom si to,“ pravil trenér Čerčesov rozhodným hlasem.

Ještě na začátku června se musel bránit proti jedovaté kritice. Bojoval vlastně proti všem. Jeho sborná nevyhrávala, trápila se, neměla perspektivu. Jenže jakmile začalo mistrovství světa, z Čerčesova se vyklubal neohrožený geroj a z jeho družiny vítězná mašina. Od té doby v Rusech proudí fotbalové nadšení.

Moskva? Jdu tam, řekl Terry

Jako by se do chladně působících lidí vpila mentalita jihoamerických fanoušků, kteří během šampionátu roztančili ruskou říši.

Otázka je, jestli je to nastálo, nebo jen dočasně.

Zatím euforie trvá, takže fotbalový festival pokračuje. Snadno vám to potvrdí čísla. Zvýšila se sledovanost, cena televizních reklam i počet fotbalových stránek v novinách.

Návštěvy na ligové zápasy narostly v porovnání s loňskem o pětatřicet procent! Vždyť i legendární anglický stoper John Terry, někdejší ikona Chelsea, odsunul konec kariéry a v sedmatřiceti letech se vydává do Spartaku Moskva! Za rok by si tam měl vydělat přes osmdesát milionů korun.

Vzdáleně to připomíná rok 1996, kdy Češi senzačně přivezli stříbro z mistrovství Evropy. Fotbal se stal rázem společenským fenoménem, který lákal. Jenže vášeň vydržela krátce. Podobné to může být s Ruskem. Zatím padají letité rekordy, protože vzpomínky na červnovou jízdu jsou čerstvé. Například v Nižném Novgorodu přišlo na utkání proti Kursku neuvěřitelných 32 tisíc diváků. Na druhou ligu! Všichni se na tribunách bavili tak, jako by šlo o finále světového šampionátu.

Pořád to v lidech bublá. Fotbal je přitahuje. Je to hit.

„A myslím, že euforie zároveň přetrvává i uvnitř naší reprezentace. Jakousi silou setrvačnosti jede dál na špičkové úrovni,“ všiml si reportér Raush.

Tam u řeky Don

V Rostově zatím vůbec nemyslí na to, že by sundali staré plakáty, které zvou na zápasy mistrovství světa. V sámoškách si můžete koupit barevného vlka Zabivaku, což byl maskot turnaje.

1 ZÁPAS prohrálo fotbalové Rusko z posledních šesti. Obdivuhodně se zvedlo. 3 ZÁPASY z pěti prohráli Češi v roce 2018. Forma i pohoda jsou v nedohlednu.



Na obrovském hliněném prostranství před arénou dál zůstávají vlajky zemí, které k páté nejdelší evropské řece přijely. Abychom na žádnou nezapomněli: Švýcarsko, Brazílie, Island, Chorvatsko, Japonsko, Belgie, Uruguay, Saúdská Arábie, Jižní Korea, Mexiko.

Domácí sborná přijela až teď, takže se chystá velkolepá děkovačka. Jen se bude tleskat jinému týmu, než který zářil na mistrovství světa. Je prakticky k nepoznání. Skončili veteráni Ignaševič, Žirkov nebo Samedov. Volno dostal brankář Akinfejev. Zranili se Golovin a Dzagojev. Po pátečním utkání Ligy národů proti Turecku odpadl útočný tank Dzjuba a spolehlivý záložník Kudrjašov.

Přesto bude vyprodáno. Děti už v neděli před stadionem nadšeně křičely: „Rassija! Rassija!“

Zatímco Češi se ve čtvrtek ztrapnili doma s Ukrajinou, Rusové o den později předvedli špičkový fotbal. Hlavně v prvním poločase byli brilantní a v Turecku zvítězili 2:1. Ještě před půl rokem by se takový výsledek považoval za senzaci...

Jak si s vítěznou ruskou vlnou poradí utrápený soupeř z Česka?