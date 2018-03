Souboj tápajících: Teplice vyzvou Zlín. Musíme to zvládnout, říká Čmovš

„Je to určitě nepříjemné, asi jsme si ten začátek všichni představovali jinak. Ale prostě to tak je. Čeká nás důležité utkání a musíme udělat vše, abychom to zvládli,“ burcoval v klubové televizi nový teplický stoper Pavel Čmovš.

Skláři začali jaro porážkou 0:1 v Jablonci, pak doma remizovali s Baníkem 0:0. A naposledy padli 1:3 i na půdě zachraňující se Jihlavy. „Každý se s tím špatným jarním rozjezdem vyrovnává po svém. Určitě v klubu není nikdo spokojený,“ říká útočník David Vaněček, který v pátek oslavil 27. narozeniny.

Teplice vs. Zlín Od 19 hodin sledujte online.

Jako dárek k nim by si jistě rád dal výhru. „Budeme se Zlín snažit dostat pod tlak. Musíme ten zápas zvládnout bez obdrženého gólu a určitě nějaký dáme,“ je přesvědčený teplický střelec, který se prosadil v jarní části zatím jednou.

Zlín je na tom ještě hůř než Teplice, má také jen bod ze tří zápasů, ale poslední dvě bitvy v Karviné i doma s Jabloncem prohrál shodně 0:4! Už po porážce v Karviné se poroučel kouč Pánik, jehož nahradil bouřlivák Vlastimil Petržela. A domácí krach s Jabloncem jen těžko rozdýchával.

„Všechno bylo špatně. Někteří hráči mají v sobě jižanské manýry,“ kritizoval své nové svěřence. Teplice si doma věří, na Stínadlech stále drží neporazitelnost. „Z kluků jsem proti Ostravě cítil, že se jim tady hraje dobře, že jsou tu silní. Snad to proti Zlínu ukážeme,“ přeje si Čmovš, jenž přišel do Teplic v zimě z Mladé Boleslavi.

Případný další neúspěch už by mohl skláře srazit mezi týmy namočené do boje o záchranu.

„Je pravda, že mužstva zespoda teď bodovala, ale já myslím, že to je pořád hlavně o našich výkonech. Když je zlepšíme, nebudeme mít žádný problém,“ věří Čmovš. Start duelu je v 19 hodin.