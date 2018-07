Premiéra jako hrom: Opavu prověří Sparta. Jsme natěšení, hlásí trenér

„Kvůli tomu, abychom hráli první ligu, jsme všichni dva roky pracovali. Jsme natěšení,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý.

„A že začínáme se Spartou? Dosud jsme se s prvoligovými týmy konfrontovali jen v poháru a přípravných zápasech, ale to není dlouhodobá nejvyšší soutěž. Sparta je na úvod ideální soupeř. To utkání nás svlékne do naha a ukáže, co potřebujeme do dalších zápasů.“

Skuhravý nemíní ustoupit od útočné hry, která tým zdobila v národní lize. „Budeme hrát to, co dennodenně trénujeme, a pak se ukáže, jak dalece v tom budeme moci pokračovat, anebo od toho ustoupíme. To je odpověď, kterou od zápasu se Spartou čekám,“ řekl kouč. „Pokud se nám povede prodat to, co umíme, tak bez ohledu na výsledek budu spokojený.“

Vedení klubu spolu s trenérem přivedlo „jen“ tři nové hráče - útočníka Václava Juřenu z Třince a záložníky Jana Řezníčka z Pardubic a Tomáše Fraita ze Slavie Praha. Juřena a Řezníček do Opavy přestoupili, Frait hostuje.

Sparta - Opava Sledujte od 19.00 online.

„S doplněním jsme spokojeni,“ uvedl generální manažer Opavy Alois Grussmann. „Tři noví hráči do mužstva ideálně zapadají, co se týče zdvojení postů a zvýšení konkurence.“

Slezský FC se ještě zajímal o vítkovického záložníka Filipa Twardzika, který ale dal přednost Ružomberku. „Mrzelo nás to, ale rozhodl se jinak,“ podotkl Grussmann.

Opavští věří kádru, který po 13 letech vybojoval postup mezi elitu. „Rozhodli jsme se dát příležitost stávajícím hráčům,“ řekl Grussmann. „Nikoho ze základu jsme nepustili, přestože zájem o některé hráče byl. Ty top jsme udrželi, takže šanci dostanou ti, co ligu vybojovali. Mají v ní co ukázat.“

Po operaci kolena je stále v rekonvalescenci stoper Jan Žídek. „Zvažovali jsme, zda se ještě pokusíme získat nějakého stopera, ale nakonec jsme do toho nešli, protože máme dost vlastních hráčů, kteří mohou na tom postu hrát.“

Žídek začal trénovat individuálně. „Vyvíjí se to dobře, ale nechceme nic uspěchat,“ řekl Alois Grussmann. „Mohl by naskočit na přelomu srpna září. Ale uvidíme.“