Sparta se Ščasným zavítá do Jablonce, v Plzni se představí Liberec

Hráče budou trápit nejen protivníci, ale také horké počasí, které v posledních dnech panuje.

Kolo otevře páteční střetnutí mezi Mladou Boleslaví a Olomoucí. V sobotu přivítá Slavia doma Karvinou a v neděli se Sparta se Ščasným na lavičce představí v Jablonci. Posledním zápasem pak bude pondělní bitva mezi Plzní a Libercem.

Opava - Zlín sobota 17.00, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy

Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Hrabina - Kayamba, Zavadil, Kuzmanovič, Schaffartzik, Zapalač - Puškáč, Juřena. Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák - Poznar, Beauguel, Džafič.

Opava se do ligy vrátila po třinácti letech. V úvodním kole vyrazila na Letnou, kde po sympatickém výkonu podlehla pražské Spartě 0:2.

Teď ji čeká první „domácí“ zápas. Úplně domácí ale prostředí nebude, Opava totiž kvůli nevyhovujícímu stadionu nastupuje na stadionu v Brně.

Petr Zapalač z Opavy (vlevo) padá po souboji s Alexandruem Chipciuem ze Sparty.

„To, že nemůžeme hrát v Opavě, samozřejmě jako určitou komplikaci vnímáme, ale nedá se s tím nic dělat. V pátek si v Brně na hřišti alespoň zatrénujeme a zkusíme si prostředí trochu osahat. Fanoušci nám určitě přijedou pomoct, ale jako doma to nebude. Prostě nás čeká další zápas venku, ve kterém chceme uspět,“ myslí si trenér Roman Skuhravý.

Podle zlínského kouče Michala Bílka ale bude mít Opava výhodu i v brněnském azylu.

„Nováček z Opavy nebude hrát sice v domácím prostředí, ale očekávám, že do Brna dorazí hodně opavských příznivců a soupeř bude bojovně naladěný. Přál bych si, aby přijelo do Brna také co nejvíce našich fanoušků a pomohli nám,“ vykládá zkušený trenér, jehož svěřenci vydřeli v prvním utkání důležité vítězství. „Do psychické pohody nás naladil v minulém kole vítězný obrat s Mladou Boleslaví. Pokusíme se navázat na naši hru ze druhého poločasu, v němž jsme se prosadili i střelecky.“

Příbram - Bohemians 1905 sobota 17.00, rozhodčí Královec Předpokládané sestavy

Příbram: Kočí - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ - Rezek, Matoušek, Fantiš - Slepička. Bohemians: Fryšták - Dostál, Bederka, Šmíd, Bartek - Reiter, F. Hašek, Jindřišek, Vaníček - Mašek, Juliš.

Dalším nováčkem je Příbram, jež načala sezonu remízou 1:1 s Teplicemi.

„V minulém kole jsme se pobavili hrou, ale už tolik jsme se nepotěšili výsledkem. Takže budeme chtít navázat na předvedený výkon, zejména z prvního poločasu, který patřil k nejlepším, co jsme tu odehráli,“ přemítá Josef Csaplár, trenér Příbrami.

Bohemians přes léto omladili kádr a vysoké cíle si raději nedávají. Přesto si poradili se Slováckem a ročník zahájili cenným triumfem, který pozitivně překvapil i kouče Martina Haška. „Proti Slovácku jsme celou první půli odehráli až nad očekávání dobře jak způsobem hry, tak výsledkem. Druhý poločas už byl jiný příběh. Začali jsme bránit a čekali jsme na smilování, až rozhodčí pískne konec. Teď bude třeba podat vyrovnanější výkon.“



Slovácko - Ostrava Sobota 17.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy

Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Janošek - Navrátil, Daníček, Sadílek, Petr - Kuchta. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Jirásek, Granečný - Baroš, Diop.

Těžký souboj s ambiciózní Ostravou čeká na fotbalisty Slovácka. Jaký recept na partu kolem Milana Baroše mají? Hlavně dodržovat taktiku, přeje si trenér Michal Kordula.

Ostravský kapitán Milan Baroš a jablonecký Vojtěch Kubista v ligovém utkání.

„Baník hodně posílil, tým má kvalitu. Uspět můžeme v případě, že budeme hrát od první minuty naplno a odvedeme kompaktní výkon v obraně, což nám v minulém kole na Bohemians v prvním poločase chybělo. Hráči neplnili taktické pokyny. V závěru jsme se zlepšili, ale hrát jen jeden poločas nestačí. Věřím, že v domácím prostředí naše zaváhání z minulého zápasu napravíme a budeme naplno bodovat.“

Ostrava získala cenný skalp Jablonce, nutno říci, že k jejímu vítězství 1:0 ale přispělo štěstí. Vždyť zápas rozhodla vlastní branka Holeše.

„Slovácko má hodně hráčů, kteří se neustále nabízejí a chtějí míč. Ve druhé půli utkání na Bohemians byli vynikající, drželi míč a měli gólové situace, které na rozdíl od soupeře nedali. Troufnu si říct, že to byla nezasloužená prohra. O to více teď budou chtít, ale my musíme pokračovat v agresivním týmovém výkonu z utkání proti Jablonci,“ varuje před nebezpečným protivníkem ostravský kouč Bohumil Páník.



Slavia Praha - Karviná sobota 19.00, rozhodčí Ardeleánu Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl. Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Tusjak - Panák - Moravec, Suchan, Budínský, Letič - Wágner.

Ještě si vzpomínáte na vzájemný souboj z jara minulého ročníku? Slavia nad Karvinou zvítězila v atraktivním duelu 3:2, přestože se dlouho trápila. Dvěma góly ji zachránil Miroslav Stoch.

„Hrajeme první domácí zápas sezony v Edenu, takže se těším hodně. Úvod nám vyšel, tak doufám, že dokážeme jak výkon, tak dobrou náladu v týmu přenést i na domácí utkání. Soupeř se sám neporazí, musíme k tomu přistoupit stejně jako v Olomouci a potřebujeme tři body potvrdit,“ ví trenér Jindřich Trpišovský.

Karvinou ale sledoval v utkání s Libercem (0:1) a tuší, že na jeho mužstvo nečeká jednoduchý úkol. „Předpokládám, že bude hrát tak, jak hrála v prvním kole. Hráli tam hodně v bloku a bránili v šesti lidech. Sklouzlo to do takového dobývaní velkého vápna. Myslím, že nás čeká podobný průběh. Jde to, abychom tomu nepodlehli, měli dobrý pohyb a tu obranu roztrhali,“ varuje slávistický kouč.

To Karvinští ze svého výkonu proti Severočechům rozhodně nadšení nebyli. „V Liberci jsme podali špatný výkon, na Slavii nemáme co ztratit a kde jinde by se měli hráči ukázat než tady. My musíme jít do zápasu s čistou hlavou a nebát se dovolit si na hřišti více. Kluci na tréninku dokazují, že fotbal hrát umí, a musí to dokázat i v utkání. Slavia je těžký soupeř, ale chceme si ten zápas užít,“ konstatuje asistent trenéra Zdeněk Koukal.

Teplice - Dukla Praha neděle 15.00, rozhodčí Nenadál Předpokládané sestavy

Teplice: Diviš - Vondrášek, Hošek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Moulis, Hora, Žitný - Vaněček. Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Chlumecký, Podaný - Hanousek, Tetour, Holík - Douděra, Holenda, Breda.

Proti Příbrami získali pouze bod, nyní chtějí v úvodním domácím zápase sezony získat všechny tři.

„Když navážeme na příbramský výkon z druhé půle, tak můžeme proti Dukle uspět. Byl bych rád, kdyby přišlo na první domácí zápas co nejvíce lidí. Myslím si, že v minulé sezoně jsme doma předváděli slušné výkony. Věřím, že to tak bude i tuto sezonu a fanoušci nás poženou,“ přeje si mladý obránce Alex Král.

Ačkoliv pražská Dukla proti Plzni nakonec prohrála, její výkon byl pro mužstvo velkým povzbuzením. Teď ji čeká výjezd na sever Čech.

„Na zápas s Teplicemi se hodně těším, protože naši hráči jsou zkoncentrovaní celý týden a všichni chceme uspět. Bude to určitě těžký zápas, očekávám konsolidovaného soupeře a myslím, že to bude hra na brejky,“ předpovídá Pavel Drsek, trenér Dukly.

Jablonec - Sparta Praha neděle 18.00, rozhodčí Příhoda Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Hanousek - Kubista - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal. Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Radakovič, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim, Stanciu, Kanga, Plavšič - Tetteh.

Nejsledovanějším duelem druhého kola bude bezesporu bitva mezi Jabloncem a Spartou. Pražany do něj už nepovede odvolaný Pavel Hapal, místo něj se na lavičce objeví sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

„Pokusím se mužstvo připravit tak, abychom v Jablonci podali trošku odlišný výkon, než jsme podali proti Subotici (0:2). Chceme ten zápas zvládnout výsledkově a připravit se co nejlíp na odvetu, protože si pořád si myslím, že je v našich silách postoupit,“ říká dočasný kouč.

Na druhé straně bude stát Petr Rada. Trenér, se kterým se Ščasný zrovna v lásce nemá. „Musíme se na Spartu pořádně připravit. I když jsme teď v Ostravě prohráli, nemělo by nás to nijak nahlodat a zanechat v hráčích negativní pocit. Čekali jsme, že z Ostravy nějaký bod přivezeme, bohužel se to nepovedlo. Bylo to hlavně tím, že jsme neproměnili šance, které jsme měli. Nemáme se teď čeho bát. Hrajeme doma, chceme vyhrát,“ vykládá Rada, jehož celek v první kole podlehl Baníku 0:1.

Plzeň - Liberec pondělí 18.00, rozhodčí Hrubeš Předpokládané sestavy

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic - Krmenčík. Liberec: Hladký - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Malinský, Ševčík, Pešek, Potočný - Mashike Sukisa.

Už jedenáct zápasů nedokázali Liberečtí nad Plzní zvítězit. Přesto z nich mají na západě Čech respekt, utkání totiž bývají pravidelně vyrovnaná.

Plzeňský trenér Pavel Vrba uděluje pokyny.

„Vzpomínám si na vzájemný duel na jaře, kdy jsme remizovali 2:2. Tenkrát jsme byli hodně zklamaní, že jsme nevyhráli. Bude to zajímavé, soupeř chce určitě hrát o příčky do první šestky,“ upozorňuje na kvalitu protivníka plzeňský trenér Pavel Vrba.

Podobně mluví i záložník Milan Petržela. „Nebudou mít co ztratit, budou hrát na brejky. Potřebujeme dát brzy gól, abychom se uklidnili,“ říká.