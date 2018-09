Musíme si pohlídat slávistické vbíhače, burcuje ostravský kouč Páník

Duel 10. kola první ligy se hraje v neděli od 15 hodin na Městském stadionu v Ostravě.

„Pokud utkání odběháme, tak můžeme být úspěšní,“ prohlásil Bohumil Páník. „Slavia má formu, postupně se sehrává, její výkonnost roste.“

Kouč vyzdvihl i výhru slávistů nad Bordeaux 1:0 v Evropské lize. „To je výborný výsledek proti špičkovému francouzskému celku. Ten tým dokáže hrát i v evropských pohárech na úrovni, což už o něčem svědčí.“

Slávisté spoléhají především na vynikající zálohu. A co útok? „Tam se jim vrací Mešanovič. Minule na něm bylo vidět, že mu pohyb nedělá problém. Je zpět. A hráli oba. I s Matouškem. Jsou to vbíhači. Velice nepříjemní pro obranu,“ řekl trenér Páník.

Baník Ostrava - Slavia

Baník po domácí prohře se Spartou 0:1 uspěl ve Zlíně 2:1. „Ztracené body jsme hned přivezli zpátky, což mě těší. A určitě nám to pomohlo, abychom udrželi v týmu vítězného ducha. Mužstvo tak cítí šanci uspět i se Slavií,“ uvedl Bohumil Páník.

„Slavia se ale potýká s nějakou marodkou, čehož bychom mohli využít,“ uvedl ostravský záložník Robert Hrubý. Hned však dodal: „Mají široký kádr, kvalitní hráče, takže my se budeme hlavně soustředit na defenzivu, abychom nedostali nějaké zbytečné góly. A máme silné protiútoky.“

Pro Hrubého je to speciální duel, jelikož je odchovancem Slavie.

„Začínal jsem tam, byl jsem tam nějakých patnáct let, takže z toho pohledu je to pro mě hodně důležitý zápas,“ potvrdil, byť už nějaká střetnutí proti slávistům odehrál. „Ale speciální utkání to pro mě bude vždycky. Přál bych si, abychom ho zvládli.“

Robert Hrubý už není v kontaktu s žádným z někdejších spoluhráčů. „Z kluků, co jsem tam byl, zůstali dva tři,“ podotkl. „Pořád ale Slavii sleduji jak v naší lize, tak na evropské scéně. Tam jim držím palce, ale tady je chci porazit.“