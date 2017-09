Běhaví olomoučtí fotbalisté funí na Slavii a chtějí mít klid na práci

Úvod se nováčkovi první ligy povedl tak, že předčil veškerá očekávání: po 7 kolech jediná prohra na půdě první Plzně, navrch pohledný běhavý fotbal. Na třetím místě funí draví sigmáci na záda mistrovské Slavii, která má jen o bod víc. Naposledy vyhráli 5:3 v Karviné, sebevědomí jim tak stoupá.

Fanoušci dali televize dětskému oddělení V červnu si fanoušci fotbalové Sigmy připomínali pět let od zisku národního poháru. Na akci Kučova pětka sezvali tehdejší tým, uspořádali koncert a kromě vzpomínek také vybírali peníze pro potřebné. I s pomocí sponzorů za ně koupili dvě televize, které slavnostně spolu s hráči Sigmy předali dětskému oddělení nemocnice ve Šternberku. „My, fanoušci, se snažíme pomáhat lidem v nouzi. Na Vánoce jsme dávali dětem dárečky a vrchní sestra se nám svěřila, že by potřebovali dvě televize na pokoje malých pacientů. S pomocí podporovatelů jsme jim mohli přání splnit,“ řekl šéf kotle Metla Lidstva.

„Mužstvo musíte pochválit, protože jsme vstřelili pět branek, na druhou stranu tam bylo dost věcí, na které jsem při tradičním pozápasovém videorozboru upozorňoval,“ drží Jílek mančaft při zemi. „Pro diváky to bylo fantastické, pro trenéry na kardiostimulátor, na odvezení na ARO.“

Osmá Dukla podává nevyrovnané výkony, na hřištích soupeřů tápe.

Její trenér Jaroslav Hynek coby Olomoučan a bývalý mládežnický kouč Sigmy bude mít speciální motivaci. Podobně jako exsigmáci v jeho týmu – obránci Kušnír s Podaným. „Zvýšenou motivaci očekávám hlavně od Jardy Hynka, protože se vrací domů a poprvé v pozici hlavního trenéra. Já se na to moc nedívám, chceme utkání zvládnout jako předešlá,“ povídá Jílek.

„Čeká nás mužstvo, které je silné hlavně doma, venku moc bodů neposbíralo. Neočekávám jednoduché utkání, ale jsme ve fázi, kdy si tým věří, hráči pracují podle požadavků, které máme, a za to jsme odměňováni. Doufám, že v tom setrváme co nejdéle.“

Olomouc vs. Dukla, od 17 hodin Jak asi nastoupí:

Sigma: Buchta – Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek – Zahradníček, Houska, Obročník, Kalvach, Falta – Plšek.

Dukla: Rada – Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný – Bezpalec, Tetour – Koval, Miloševič, Brandner – Holenda. Absence: Chorý, Škerle, Vašíček (všichni zranění) – Hanousek, Koreš (oba zranění).

Nejlepší střelci: Falta (3) – Holenda (4).

Zajímavosti: Olomouc s Duklou v lize pětkrát za sebou nevyhrála. Dukla v posledních 4 kolech vždy vstřelila 2 góly.

Rozhodčí: Berka – Pelikán, Pochylý.





Hynek nabádá: „Olomouc je v laufu, start do ligy se jí vydařil skvěle a výkonnost si teď drží, i když v některých zápasech jí hodně pomohli soupeři. To ale nic nemění na tom, že si Olomoučtí dobře poradí s každou situací, která jim je nabídnutá. My potřebujeme stabilizovat výkonnost, abychom neměli zásadní výkyvy, jako tomu bylo třeba v Jihlavě.“ Proto velí: „Do zápasu musíme jít z kvalitní defenzivy, kompaktnosti celého týmu a zkusit navázat na to, co jsme předvedli s Baníkem. Věřím, že jim nenabídneme lehkovážnost k tomu, aby se lehce dostali ke gólu. Když toto zvládneme, nějaké body si domů odvezeme.“

Sigma je však v pohodě a chce se udržet na vítězné vlně.

Neprohrála už čtyři utkání v řadě. A dokázala si poradit i s absencí klíčového útočníka Tomáše Chorého, jehož na hrotu nahradil záložník Jakub Plšek. „Vnímám celkově pozitivní atmosféru kolem klubu, názory se trošku pootočily a myslím, že je to opodstatněné, protože herní atraktivita se zvýšila,“ těší Jílka i větší návštěvy na Andrově stadionu. „Hodně lidí minule přišlo na Slavii, já bych byl rád, kdyby chodili na Sigmu, na náš fotbal,“ přeje si.

A fotbal Sigmy teď patří k nejkrásnějším v lize.