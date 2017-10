Problémy Nizozemců a překvapení ze Srbska. Kdo postoupí na šampionát?

Přesněji o přímý postup, respektive účast v listopadové baráži, které se zúčastní osm nejlepších týmů na druhých místech jednotlivých kvalifikačních skupin.

Cestu do Ruska už teď mohou plánovat Belgičané, již mají ve skupině G nedostižný osmibodový náskok před Bosnou. Němcům stačí k prvnímu místu bod a nejpřekvapivějším přímým postupujícím se může stát ve skupině D Srbsko - stačí mu jedno vítězství.

Skupina A

Dvě kola před koncem mohou o postupu snít všechny čtyři první týmy. Nejlepší pozici má první Francie, které stačí jedna výhra do baráže. Hraje nejprve v Bulharsku, které je čtvrté a také ještě drží titěrnou postupovou naději. Ve druhém utkání se Francouzi střetnou s Běloruskem.

Lze očekávat, že Francouzi si v dvojutkání postup uhrají, smůlu tak budou mít buď Švédové, nebo Nizozemci. Lépe jsou na tom v současnosti Seveřané, kteří mají o tři body víc a před sebou zápas s Lucemburskem. Nizozemci hrají v Bělorusku a v posledním utkání přivítají právě Švédsko. Kromě toho, že mají méně bodů než soupeř, jsou i horší ve skóre.

Francie, Švédsko, Nizozemsko. Jeden z nich se s jistotou nepodívá ani do baráže o mistrovství světa.

Skupina B

O postupujících je rozhodnuto, ale kdo půjde z prvního místa přímo a kdo ještě do ošemetné baráže?

Švýcaři jsou po osmi zápasech stoprocentní, Portugalci na ně ztrácí tři body. Mají ovšem lepší skóre a vzájemný zápas v posledním kvalifikačním kole před sebou. Hraje se v Lisabonu a půjde o hodně...

Ázerbájdžán - Česko čtvrtek 18.00, kvalifikace o MS 2018

Skupina C

To je „česká“ skupina, které vévodí Němci. Stejně jako Švýcaři ještě neztratili v kvalifikaci žádný bod, a pokud v dvojutkání se Severním Irskem a Ázerbájdžánem alespoň jeden uhrají, postoupí. DruhéSeverní Iry by o baráž mohly připravit už jen dvě porážky a souhra výsledků v ostatních skupinách.

Skupina D

Asi nejpřekvapivější postupující se rodí právě tady. Srbsko, které v minulé kvalifikaci o mistrovství Evropy získalo pouhé čtyři body, je tentokrát jen jednu výhru od postupu na mistrovství světa. Los má navíc příznivý: hraje v Rakousku a končí doma s Gruzií, které už žádnou postupovou šanci nemají.

O druhé místo a případnou baráž si to rozdají soupeři z ostrovů Wales a Irsko, v přímém souboji v Cardiffu se utkají až v posledním kole. Předtím hraje Wales, jenž bude kvůli zranění postrádat svou největší hvězdu Garetha Balea, v Gruzii. Irsko hostí Moldávii.

Skupina E

Také v další skupině jsou ve hře tři týmy. Nejblíž jsou účasti na šampionátu Poláci, již mají v tabulce o tři body víc než druhá Černá Hora a třetí Dánsko.

Poláci nejprve hrají v Arménii, odkud jim bod zajistí minimálně baráž, ve stejný den hraje Černá Hora proti Dánsku. V posledním kole Černohorci přijedou do Polska a Dánsko se utká s Rumunskem. Z těch tří může postoupit kdokoliv.

Skupina F

Anglie, Slovensko, Slovinsko, Skotsko. Pořadí týmů v tabulce. A také všichni kandidáti na postup do Ruska.

Anglie má na čele pětibodový náskok a pokud porazí Slovince, víc řešit nemusí. Na šampionát by ji poslala i remíza, pokud by Slováci zároveň neporazili Skoty.

Momentky z posledního kvalifikačního utkání mezi Anglií a Slovenskem, které Angličané vyhráli 2:1.

Právě duel Skotsko vs. Slovensko bude pro závěrečný vývoj ve skupině klíčový. Oba týmy by výhra výrazně přiblížila do baráže, Slováci by ji dokonce měli jistou, pokud by Anglie zároveň porazila Slovince.



Skupina G

Jednoduchá matematika. Jedna výhra ze zápasů proti Albánii a Izraeli stačí Španělsku k přímému postupu na mistrovství světa. Druhé Itálii pak bod zajistí účast v baráži.

I reprezentanti z Apeninského poloostrova ale ještě mohou pomýšlet na první místo, jen by kromě svých výher nad Makedonií a Albánií museli spoléhat i na dvě zaváhání Španělů, což je nepravděpodobné.

Skupina H

Belgie už nic neřeší, postup má jistý. Druhá je Bosna, která ovšem narazí právě na suveréna skupiny a pak se ještě utká s Estonskem. To je šance pro třetí Řecko, které má jen o bod méně než druhá Bosna a výrazně snadnější soupeře: Kypr a Gibraltar.

Vyloučený není ani estonský postup do baráže. Aktuálně ztrácí čtyři body a kromě zmíněného domácího utkání s Bosnou ho čeká duel proti Gibraltaru.

Skupina I

Postupový hlavolam. První Chorvatsko a druhý Island mají po šestnácti bodech, třetí Turecko a čtvrtá Ukrajina po čtrnácti.

A jaký je rozpis zápasů?

Chorvatsko: Finsko (doma), Ukrajina (venku)



Finsko (doma), Ukrajina (venku) Island: Turecko (venku), Kosovo (doma)



Turecko (venku), Kosovo (doma) Turecko: Island (doma), Finsko (venku)



Island (doma), Finsko (venku) Ukrajina: Kosovo (venku), Chorvatsko (doma)



Pro postup do baráže bude důležitá tabulka týmů na druhých místech, do které se však nezapočítávají zápasy s nejslabšími týmy skupiny. Nejhorší jsou v tabulce zatím Wales a Bosna, které mají po osmi bodech. Balkánci jsou lepší alespoň ve skóre.