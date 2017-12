PORAŽENÝ PODZIMU: Sestavu snad losujete, spílali kritici Stramaccionimu

Sparta pod jeho vedením zakončila první část sezony na pátém místě, osmnáct bodů za vedoucí Plzní.

Pro sparťanské fanoušky je to ponižující a nezvyklá situace, na kterou reagovali tak, že trenérovi donesli na Strahov jednosměrnou letenku do Říma. A snad aby nezapomněl, hned v následujícím ligovém zápase její zvětšeninu vyvěsili na ochoz jinak zcela prázdného kotle.

Vítěz a poražený podzimu Ohlédnutí za podzimem ve fotbalové lize. MF DNES volí elitního kumštýře i největší propadák. Střelec Michael Krmenčík řídil plzeňskou mašinu a trenér Stramaccioni se podepsal pod bídu Sparty.

A co to znamená pro Stramaccioniho? Vlastně nic až tak nového. Slavný Inter Milán dovedl na deváté místo - druhé nejhorší umístění za posledních šedesát let. Udine se pod ním jen tak tak udrželo v Serii A. A fanoušci se proti němu výrazně bouřili už v Řecku, když po bídném roce končil v Panathinaikosu.

Vydrží v Česku aspoň do konce sezony? Důvody, proč by se tak mělo stát, se hledají těžko.

Sparta pod ním klesla na pozice, kam historicky nepatří. A nezdá se, že by šlo jen o nutné průvodní bolesti patřící k nákladné léčbě. Nebo si snad umíte představit, že pacient na jaře zázračně vyskočí z postele a bude zvesela prohánět zbytek ligy?

Stramaccionimu, zdaleka nejlépe placenému trenérovi v historii ligy, nevyšlo zatím nic. Tým s jedenácti drahými posilami nedokázal srovnat, nebylo jasné, jakým směrem se ubírá jeho uvažování. Hráče točil tak často, až se mu kritici vysmívali, že sestavu losuje z klobouku.

Sparta v nejkratším možném čase vypadla z evropských pohárů, z toho domácího ji vyprovodila Ostrava bojující o záchranu. A trenér v perfektně padnoucím tmavém obleku si u postranní čáry jen nervózně mnul nos - často působil na lavičce bezradně.

Před novináři dlouho nedával rozpaky najevo, až postupně začalo být znát, že i na něj atmosféra kolem Sparty doléhá. Po nedělní výhře nad Mladou Boleslaví dokonce odmítl televizní rozhovor.

Do médií odpovídá v angličtině, kterou ovládá velmi slušně, ale ne dokonale: možná proto se občas zdá, že si protiřečí.

„Nemůžeme po každém zaváhání měnit směr. Uhnout doleva, při dalším problému doprava,“ ubezpečoval. Jenže pak dělal pravý opak: hráče rotoval, zoufale se snažil najít správné složení. A většinou marně.

Po prvních nezdarech žádal o čas a prohlásil: „Počkejme s hodnocením na jaro. Pak si můžeme říct: trenére, dobrá práce. Nebo trenére, je to špatné.“

Zatím zcela jasně platí druhá možnost. Přesto Sparta dál věří, že se na jaře situace otočí.