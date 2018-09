Ústí lituje, že Slavii nepřivítá doma. A zvažuje speciální vlak do Edenu

„Což mě trošku mrzí. Kvůli našim fanouškům jsem si hrozně přál, aby se takový velký zápas hrál na našem stadionu,“ želí ústecký trenér Aleš Křeček. „Pravděpodobně bychom ho naplnili. Hrát v atmosféře, kterou naši fanoušci umějí vytvořit, na to jsem se těšil.“

Už neplatí jako dřív, že celek z vyšší soutěže cestuje na stadion týmu z nižší ligy. Při minulých dvou setkáních, která se opakují co tři roky, Slavia musela do Ústí vyrazit.

2012 – Ústí po remíze 2:2 postoupilo po penaltách, 2015 – Ústí šlo dál po vítězství 4:2. V prvním případě fandilo 2 484 diváků, ve druhém dokonce 3 296. Na Ústí slušné.

„U nás by to byl velký fanouškovský svátek pro celé naše město i region. Bohužel teď to losem vyšlo do Edenu,“ lituje i výkonný ředitel klubu Petr Heidenreich. „Uvažujeme o tom, že bychom vypravili speciální vlak do Prahy. “

Slávisté jsou vzhledem k nabitému termínovému kalendáři rádi, že se nemusí nikam harcovat, byť Ústí je kousek. „Jsme velmi spokojeni, protože hrajeme doma, takže fanoušci ani tým nemusí cestovat,“ řekl pro ČTK člen slávistického představenstva Jiří Bílek. „Chceme vyhrát každý zápas, každou soutěž.“

Oficiálním hracím termínem pohárového 3. kola je středa 26. září, v tom je ale zádrhel. „Hned dva dny nato totiž hrajeme druholigový zápas s Vítkovicemi. Takže se Slavií hledáme datum, kdy se pohár odehraje. Moc možností není, protože oni nastupují i v Evropské lize a během reprezentačních přestávek se jim hráči rozprchnou do národních týmů. Termíny nejsou,“ zaměstnává Heidenreicha komplikace.

Půjde o zajímavý střet mužstev, která strávila poslední reprezentační pauzu na čele svých soutěží. Lídr 1. ligy proti lídrovi 2. ligy, oba s atraktivním projevem, to má náboj.

„Že nastoupíme v Edenu, to bude pro hráče výzva a odměna. Slavia je velký favorit, my se pokusíme navázat na naše výkony v soutěži. Nebudeme tým, který zaleze do šestnáctky a bude odkopávat míče,“ chce si to Křeček se Slavií rozdat na férovku. „Měl jsem tajné přání, ať nám vylosují Spartu, Slavii nebo Baník, ale doma. Vyšlo mi to jen napůl. Sportovně se hrozně těšíme.“

V Edenu už ztroskotaly dva severočeské kluby v osmifinále: třetiligové Litoměřicko v sezoně 2016/17 schytalo výprask 0:7, druholigový Varnsdorf v 2013/14 vypadl těsně 0:1.

Letos v pohárovém pavouku kromě Ústí zůstaly i Teplice, po roce se vydají na Vltavín. Loni na půdě účastníka 3. ligy vyhrály o prsa 3:2.