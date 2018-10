Po debaklu v Římě čeká Plzeň šichta s Teplicemi, které chtějí bodovat

Severočeši, aktuálně třináctý tým tabulky, před minulým kolem vyměnili trenéra. Plzeňského rodáka Daniela Šmejkala nahradil na lavičce Stanislav Hejkal, v premiéře ale prohrál doma s Jabloncem 1:2.

„Nedokážu posoudit, co přesně trenér Hejkal změní, ale má spoustu zkušeností. A pod novým koučem vždycky spousta hráčů ožije,“ komentoval trenérskou rošádu plzeňský kouč Pavel Vrba.

„Úvod sezony nezastihl Teplice v optimální formě. Ale mají kvalitní hráče, kteří dokážou být hodně nepříjemní,“ varoval kapitán Roman Hubník. Ten povede svůj tým do boje jen pár dnů po debaklu v Lize mistrů na hřišti AS Řím 0:5. „Není to úplně ideální, ale máme natolik zkušený mančaft, abychom to zvládli. Jsme rádi, že hrajeme další zápas,“ prohlásil 34letý stoper.

V pauze jede Plzeň do Vyškova Po nedělním zápase s Teplicemi má česká nejvyšší soutěž reprezentační přestávku. Viktoriáni během ní, ve čtvrtek 11. října, odehrají utkání pohárového MOL Cupu na hřišti ve Vyškově, aktuálně devátého týmu Moravskoslezské fotbalové ligy. A před dalším utkáním základní skupiny Ligy mistrů, které Plzeň čeká na hřišti obhájce trofeje z Realu Madrid, ještě v pátek 18. října sehrají další ligový zápas proti Bohemians 1905.



Nicméně v týdnu dostal český vicemistr v Římě tvrdý direkt, má z čeho se otřepávat. „Řím nám ukázal, kde je evropská špička. Teď to bude asi jiný zápas, ale to je celá česká liga. Tentokrát to bude spíš o dobývání obrany a musíme být produktivnější než v předchozích ligových zápasech,“ prohlásil plzeňský kouč Vrba.

Mimochodem, v neděli to bude přesně 10 let, kdy se poprvé „upsal“ Viktorii. Ta 7. října 2008 oznámila jeho příchod a poté začala úžasná éra orámovaná pěti tituly.

Ale zpět k nedělní bitvě. I ta má pikantní příchuť. Za Teplice totiž hrají hned tři fotbalisté, kteří v minulosti oblékali dres Plzně - Vaněček, Hora a Kučera. „Takoví hráči se proti nám vždycky chtějí předvést, mají větší motivaci,“ konstatoval Hubník a upozornil zejména na útočníka Vaněčka, jenž letos vstřelil pět z dvanácti teplických branek.

„Společně s Horou to jsou jejich klíčoví hráči do ofenzivy, dávají spoustu gólů. Budeme si na ně muset dát pozor,“ souhlasil Vrba, který postrádá zraněného Kopice.

Právě na postu pravého záložníka se dá očekávat změna. Zeman totiž v Římě nepřesvědčil, střídal ho Ekpai. Dostane tentokrát nigerijský fotbalista šanci od první minuty? Nebo nastoupí zkušený Petržela?

Odpovědi dá nedělní odpoledne.