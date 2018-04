Chyby jsme si vyříkali, svěřil se plzeňský záložník Kopic před Spartou

Teď 27letý Kopic doufá, že se ve žhavé bitvě se Spartou může vše v dobré obrátit. Hraje se v neděli od 18 hodin v plzeňské Doosan Areně a jeden z hitů jara je už vyprodán.

„Těším se moc. Zápasy se Spartou jsou vždycky speciální. Zvlášť, co jsem tady v Plzni, to byly vždy výborné mače. Většinou to bylo s dobrým koncem pro nás a v to doufám i teď,“ říká Kopic, jenž plzeňský dres obléká od léta 2015.

Viktoria se však nenachází v optimální formě. Je teď v kabině cítit odhodlání dokázat všem, že jste v tabulce oprávněně první?

My jsme si s klukama v týdnu o průběhu jara hodně popovídali, chyby jsme si vyříkali. Samozřejmě to není dobré, ale Sparta je možná ideální soupeř pro to dokázat sobě i fanouškům, že jsme pořád dobrý tým. Já věřím, že ligu zvládneme dohrát v pohodě.

V čem vy osobně vidíte největší problém? Co musíte zlepšit?

Týmovou kompaktnost, která nás zdobila na podzim. Hráli jsme jeden za druhého, věděli jsme o sobě, to tam teď tolik nevidíme. Chybí i trochu štěstí, ale tomu se musí jít naproti bojovností, pak se vám to vrátí.

Plzeň - Sparta Sledujte od 18.00 online.

Je v takových zápasech jako proti Spartě větší motivace?

Tak ona by měla být na každý zápas stejná... Ale samozřejmě, když přijede Sparta nebo Slavie, je motivace větší. Přijde hodně lidí, všichni jsou vtažení od začátku do toho souboje. Je to víc vyhecované, každý se chce vytáhnout.

Sparta na začátku března změnila trenéra, převzal ji Pavel Hapal. Po třech remízách minule zvítězila doma s Duklou. Jak se to projeví na jejich rozpoložení?

Pro Spartu není tahle sezona moc dobrá, jsou až šestí, ale pořád mají reálnou šanci dostat se na příčky zajišťující evropské poháry. A pro to určitě udělají všechno. I pro ně může být nedělní zápas odrazový můstek, ale to samé platí pro nás.