Slovácký kouč Vlachovský chystá na duel v Plzni změny

Vynucené jsou dva zásahy do zálohy. Jakub Petr nemůže hrát kvůli trestu za žluté karty. Dominik Janošek, jenž je od léta hráčem Plzně a ve Slovácku jen hostuje, pak kvůli dohodě klubů.

„Myslím, že jedna dvě další změny se dají čekat, ale jmenovitý nebudu,“ odmítl Vlachovský prozradit, jestli po zbytečném gólu inkasovaném už ve 46. sekundě minulého zápasu v sestavě zůstane zkušený brankář Michal Daněk, nebo jej nahradí někdo z mladých – Matouš Trmal, nebo Vít Nemrava.

Do mužstva se vrací kanonýr Tomáš Zajíc

Na západ Čech má odcestovat loňský nejlepší střelec týmu Tomáš Zajíc, který v poslední době plnil jen roli náhradníka a v minulých dvou zápasech nebyl vůbec v nominaci, přestože v juniorské lize na podzim skóroval už devětkrát.

Plzeň - Slovácko Sledujte od 15.00 online.

„Proti Teplicím by vzhledem k vývoji možná byl platnější ve vápně, ale nám se zdálo vhodnější nominovat Honzu Kuchtu a Filipa Kubalu. Snad můžu prozradit, že v nominaci na zápas v Plzni Tomáš je,“ poznamenal kouč.

Vlachovský přiznává, že už sedmá prohra v řadě psychiku mužstva ještě více nalomila.

„Bylo to těžké, všechny to strašně mrzí. Po zápase se objevily i slzy, někteří to nesou velmi těžce. Tréninky na začátku týdne možná neměly takový drajv, protože na klucích leží deka ze série neúspěchů. Museli jsme je z toho dostat,“ poznamenal kouč Slovácka.

Do Hradiště volají trenéři a nabízí spásu

Budoucnost pětatřicetiletého Vlachovského, který na hlavního kouče povýšil z asistenta v minulém týdnu po odvolání Michala Korduly, jasná není. V uplynulém týdnu se objevilo v souvislosti se Slováckem několik trenérských jmen v čele s Martinem Svědíkem, kterého ale odmítá druholigová Jihlava pustit.

Petr Vlachovský vede trénink fotbalistů Slovácka.

„Co vím, někteří trenéři sem dokonce i sami volají, že vidí na naší hře plno chyb a Slovácko určitě pozvednou. Taková ta česká klasika,“ reagoval Vlachovský.

„V pondělí jsme si s ředitelem klubu sedli a jsem moc rád, že mi upřímně řekl, na čem jsem, se kterým trenérem jednají. Pokud jim kývne, má mise končí. Ale něco se taky může změnit na základě výsledků. Buď výrazně negativních, nebo hodně pozitivních,“ naznačil.