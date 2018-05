Noha je mnohem lepší, hlásí Krmenčík. Čeká ho bitva o nejlepšího kanonýra

„Cítím se dobře, noha je mnohem lepší. Na Slovácko budu stoprocentně připravený,“ hlásil se dvanácti góly zatím stále nejlepší ligový kanonýr. Jen o jeden zásah méně ale mají na kontě slávisté Milan Škoda a Stanislav Tecl.

Chtělo by to už zase nějaký gól přidat, jste po nich hladový?

Je pravda, že už dlouho jsem neskóroval, takže by to chtělo nějaký přidat. Ale ono je jedno, kdo ten gól dá. Hlavní je urvat za každou cenu tři body. Vstřelená branka, to by byla jen taková třešnička na dortu.

Plzeň - Slovácko Sledujte od 18.30 online.

Jaký bude podle vás Slovácko soupeř?

Na soupeře se nechci moc ohlížet. My hrajeme o titul, případně o Ligu mistrů. Na to se musíme soustředit. Pro naše fanoušky by to byly neskutečné zážitky.

Teď hrajete dvakrát v řadě doma, po Slovácku s Teplicemi. Chcete rozhodnout o titulu právě v těchto zápasech?

Já chci vyhrát pokaždé, takže bych chtěl vyhrát všechny tři zápasy.

Domácí prostředí vám ale může hodně pomoci, nebo ne?

Určitě, fanoušci nám vytvářejí fantastickou atmosféru. Žádný jiný tým tak skvělé publikum nemá.