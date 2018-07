Plzeň cizeluje formu pod Alpami. Nic nám tady nechybí, lebedí si Petržela

Možná k tomu přispěl i fakt, že prostředí v městečku pod Alpami velmi dobře zná, vždyť viktoriáni sem jezdí už od roku 2009 a Petržela byl téměř pokaždé u toho. S výjimkou jediné sezony, kdy působil na hostování v německém Augsburgu.

„Je pravda, že už jsem tady minimálně posedmé a jsem tady zvyklý. Máme tady všechno, co k fotbalu potřebujeme,“ hlásil rtuťovitý záložník pro klubový web z Westendorfu. „Jsou tady příjemní lidé, už se s nimi známe. Zase je rádi vidíme, atmosféra panuje výborná,“ dodal Milan Petržela.

Také charakter tréninků už je asi jiný. Nabírání kondice střídají herní věci. To vás asi těší?

Začátek přípravy je vždycky o běhání, to nikoho moc nebaví. Každý chce radši trénovat s balonem na hřišti a to je tady výborné.

Takže je příjemné tady trénovat?

Je to paráda. Trénujete pod horami, hezký výhled. Nic nám tady nechybí, jsme spokojení.

S kým jste vlastně v Rakousku na hotelovém pokoji?

Klasika, s Hubňou. (Romanem Hubníkem) My už spolu takhle bydlíme na soustředěních několik let. Nic na tom neměníme.

Jste tady v malém městečku mezi alpskými velikány, jak se zabavíte mezi tréninky a přípravnými zápasy?

Občas zajdeme vedle do hotelu na kávu nebo se vykoupat do bazénu. Ale hlavně odpočíváme. Vždycky něco vymyslíme. Když bude víc času, půjčíme si auto a vyrazíme se podívat do nedalekého Kitzbűhlu. To bývá perfektní výlet.

Máte za sebou vítězné utkání s ruským Achmatem Groznyj, teď vás ještě čekají Innsbruck a Dynamo Kyjev. Bude to před startem ligové sezony dostatečná prověrka?

Konfrontace se zahraničními soupeři je vždycky užitečné srovnání. Loni nám tady ty zápasy moc nevyšly a udělali jsme titul. Takže nevím, co si přát teď. (úsměv)