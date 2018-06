Dobrý den, ahoj, jak se máš, miluju tě. Ekpai se pere s češtinou

Oba se Plzni upsali na tři roky.

„Na angažmá ve Viktorce se velmi těším. Po pěti letech v Levski jsem cítil, že potřebuji nějakou změnu, novou výzvu,“ prohlásil Roman Procházka první den v novém působišti. „Plzeň je mistr české ligy, takže je momentálně nejlepším klubem v Čechách,“ doplnil 29letý Slovák.

Z plzeňských fotbalistů se osobně zná s Markem Bakošem. „S Bakym jsem byl v reprezentaci, ale to už je tak šest let, takže si mě možná ani nepamatuje,“ usmál se Procházka, jenž by měl vyztužit a zesílit středovou řadu mistrovského celku.

„Její hráče znám všechny z televize a internetu, protože českou ligu sleduji. Vím, že tu je velice silná a dobrá parta, takže si myslím, že nebude problém zapadnout,“ dodal v rozhovoru na webu Viktorie.

Procházka tak rozšíří úspěšnou slovenskou kolonii v Plzni. Vedle Bakoše tady působí i gólman Matúš Kozáčik a reprezentant Patrik Hrošovský. Jenže ten se do přípravy zapojí až v příštím týdnu. Stejně jako trojice hráčů z českého národního týmu (Michael Krmenčík, Jan Kopic a Tomáš Hořava), protože jim sezona skočila kvůli reprezentačním povinnostem až začátkem června.

To další nová tvář, Ekpai, už včera v Plzni běhal na pásu a v posilovně zvedal činky, sprintoval a skákal z místa do dálky. Nigerijského fotbalistu čeká vedle fotbalových povinností i pilování češtiny. Přestože už má za sebou po jedné sezoně v Liberci a ve Zlíně, moc slovíček zatím nepochytil. „Čeština je velmi těžká,“ připustil už při podpisu smlouvy. „Umím pozdravit a pár dalších frází: dobrý den, ahoj, jak se máš, dobrý... A taky umím říct miluju tě,“ usmál se 22letý Ubong Ekpai.

Snad mu brzy vedle fotbalu půjde i čeština.