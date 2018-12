Jedna facka a pět pater dolů. Co pálí fotbalovou Olomouc?

„Pokud jsme hráli ve trojce, tak Sladký, Jemelka i Vepřek hráli velmi dobře,“ odpověděl obšírněji, ač bylo jasné, že otázka míří na typického stopera, kterými krajní beci Vepřek se Sladkým nejsou.

Jan Štěrba, který dostal šanci místo vykartovaného kapitána Vepřeka, znovu pohořel. Při první brance neuhlídal hlavičkujícího Takácse po rozehraném rohovém kopu. Už před tím nešikovně přišlápl záložníkovi Hubínkovi nohu ve vápně, což sudí Adámkové uniklo.

V 53. minutě ho Jílek raději stáhl. Od reportéra MF DNES dostal pětku, nejhorší možnou známku. V průměru má hodnocení 3,31, nejhorší ze sigmáků. Čtyřiadvacetiletý odchovanec Sigmy má dobrou rozehrávku, techniku i rychlost, ale sráží ho souboje. Tak jako když neuhlídal na malém vápně Takácse. Stalo se to poněkolikáté. Byla by chyba Štěrbu zatracovat, ale je zřejmé, na čem musí pořádně pracovat.

„Vrátili jsme do obrany Honzu Štěrbu, utkání mu nevyšlo podle představ, na jeho obranu: nehrál delší dobu. Ale tyhle situace musí zvládnout. Ty věci se opakují,“ uznal Jílek. Ještě mohl postavit dozadu Kotouče, ale ani to není prověřená varianta. Polom je zase zraněný. Ale házet debakl na Štěrbu nejde. „I tak jsme mohli zápas otočit, ale nevyužili jsme šance,“ litoval Jílek i mizerné penalty Plška za stavu 0:1 „To se občas stane. Střelecké pokusy 10:5, stav 0:4. To je samo o sobě dost vypovídající.“

Olomouc jako tým bránila naivně. Nejen standardní situace, ze kterých dvakrát inkasovala. Vlastně třikrát, ale gól Chalušovi sebral chybně pomezní Antoníček pro ofsajd.

„Dělali jsme triviální individuální chyby při standardních situacích. Přitom si myslím, že jsme proti tomu typu soupeře mohli reálně pomýšlet na tři body, ale neodbránili jsme to, jak bychom potřebovali,“ zlobil se Jílek. Tentokrát mu nevyšlo rozestavení se třemi stopery a halfbeky. Křídelník Lalkovič je dopředu zajímavý, dozadu taky, ale jinak, než by si trenér přál. Pozice falešného beka mu nesedí.

Sigmu srazil hattrickem nejlepší kanonýr soutěže Komličenko. Dvakrát mu obránci dopřáli prostor. V klidu mohl vystřihnout nůžky. Buchta to měl napravit a míč plachtící do středu brány chytit, ale zase síla střely přes hlavu je i v tom, že je zcela překvapivá a brankář dlouho nemůže odhadnout její směr.

Děravá defenziva, nic moc útok

Jílek vytkl inkasovaný gól Buchtovi už poněkolikáté v sezoně, byť zrovna v brance Hanáci problém nemají. „Asi těžko tady vypálím, že příště bude chytat někdo jiný. Nedělá opakované chyby. Je potřeba vidět, že nás velmi často podržel, ale brankář je od toho, aby něco chytil a triviální chyby se nestávaly. Druhý gól jde za ním,“ zopakoval Jílek.

„Nikoli však prohra, to je o celkové obranné hře mužstva. Hlavně stoperská dvojice nebyla dobrá. Že se může k takovému míči srovnat a dostat ho na bránu, je problém stoperů. Musí tam být větší kontakt. Na Komličenka se připravujeme, víme, jakým způsobem hraje, a nejsme schopni ho eliminovat,“ povzdechl si Jílek. „V šestnáctce ho nesmíte pustit ani na metr, umí se otočit, uvolnit a vyřešit to. Pak už to byl chaos, hráli jsme to na velké hráče, už to nebyl náš způsob hry, ale za stavu 0:3 je složité překonávat hluboký blok kombinací.“

Ukázalo se, že absence opor Vepřeka, Falty a Housky byla citelná až příliš. „Utkání by vypadalo jinak, ale nesváděl bych to jen na absenci tří hráčů,“ podotkl Jílek. „Je potřeba si trošku sáhnout do svědomí, vyhodnotit si to a pracovat dál.“

Především na defenzivě, která po 16. kolech inkasovala už 30 branek.

Hůře je na tom jen Příbram, Karviná a Dukla. Sigma dostává hodně gólů, byť v předminulém kole v Teplicích udržela čisté konto, což byl ale spíše záblesk minulé sezony, kdy byla kompaktnost Olomouce vzorová. „Dostávali jsme hodně branek, ale poslední zápasy ukázaly, že defenzivní činnost byla lepší, díky tomu jsme brali body,“ tvrdí Jílek. „Teď byla naše defenzivní činnost slabá a soupeř jakoukoli příležitost trestal.“

Upřímně, Sigma na tom není dobře ani se střílením branek; 16 gólů je druhé nejhorší číslo po Dukle (14). A to do lekce od Mladé Boleslavi tahali modří šňůru pěti zápasů bez porážky, pomýšleli na to, že se konečně dostanou do střední části tabulky, jenže facka všechno otočila i z psychologického hlediska. Hanáci jsou bez výhry už tři kola a klesli na čtrnácté místo. Navíc dnes jedou na půdu mistrovské Plzně...

„Pomaličku jsme se škrábali krůček po krůčku do pozice, která nám dodá určitého klidu, a najednou jsme dostali zase kopanec a facku a sletíme ne o tři, ale o pět pater dolů. Bude to zkouška charakteru a mentality. Musíme se s tím porvat,“ nabádá Jílek. „Pořád tvrdím, že tým na to kvalitu má. Je otázka, jestli to ze sebe dostaneme. Je to další zátěž do tréninku, atmosféry, ale do té situace jsme se dostali my a jedině my si z ní můžeme pomoct. Musíme ukázat zase charakter, odolnost a jet do Plzně překvapit.“