Plzeňský Petržela: Únavu v nohách ještě cítím, ale je to čím dál lepší

Ostatně, ve čtvrteční přípravě proti polské Legii Varšava (5:1) na soustředění ve Španělsku jako jediný s kapitánem Romanem Hubníkem zůstal na hřišti celý zápas a pořádně zatápěl Adamu Hlouškovi, českému obránci polského mistra.

„Cítíme, že start jarní části sezony se blíží, takový výsledek je dobrý i pro zvýšení sebevědomí,“ těšilo Milana Petrželu v Benidormu. Jen ty šance, kdyby lépe proměňoval, i proti Legii jich pár zahodil...

„Ale nějaký ten gól jsem klukům připravil, takže mohu být i tak spokojený. Samozřejmě by bylo lepší, kdybych je i já dával,“ pokračoval záložník Viktorie v rozhovoru na klubovém webu.

Přiznal, že vítězství 5:1 po předchozích vysokých porážkách se Salcburkem a Šanghají bylo pro tým příjemnou vzpruhou. „Dokázali jsme, že umíme hrát i s těžkým soupeřem. Zvládli jsme to perfektně. Hráli jsme tak, jak nás trenér nabádal,“ pochvaloval si Petržela.

Usnout na vavřínech pár dnů před startem fotbalového jara ale záložník nehodlá. „Vždycky je co zlepšovat, určitě se budeme u videa bavit o okénkách směrem dozadu, na kterých musíme ještě zapracovat,“ doplnil.

Plzeňští fotbalisté druhým soustředěním na jihu Španělska vstoupili do závěrečné fáze přípravy, v níž je trenéři nešetří. „Já osobně ještě únavu v nohách cítím. Před odletem jsme ještě v Plzni měli náročné tréninky, takže to musím zpracovat. Ale věřím, že už to bude čím dál tím lepší,“ dodal Petržela po čtvrtečním zápase.

Už v neděli čeká Plzeň další prověrka proti rakouskému SV Ried. Hraje se v Benidormu od 16 hodin.