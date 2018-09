V pauze jsme trénovali docela ostře, říká plzeňský obránce Pernica

A co víc, tentokrát zřejmě bude vůdcem stoperské dvojice, protože kapitán Hubník má stop za vyloučení na Slavii. Místo něj naskočí nejspíš Lukáš Hejda, nebo Tomáš Hájek. „Oba jsou to výborní kluci. Myslím, že Romana nahradí,“ věří 28letý Luděk Pernica.

Na Opavu jdete po reprezentační pauze. Jak jste ji prožili?

Ten první týden po porážce na Slavii jsme trénovali docela ostře, každý den dvoufázově. Zpestřili jsme si to také akcí Kopeme za fotbal v Kozolupech, ale jinak to bylo hodně náročné. Teď už jsme to spíš ladili směrem k zápasu s Opavou.

Ta naposledy v lize porazila v Brně, kde nyní hraje své domácí zápasy, silný Jablonec 2:0. Je to pro vás varování?

Pro mě to bylo hlavně překvapení, protože Jablonec se do té doby prezentoval dobrými výkony. Porazil doma Olomouc, dokonce vyhrál i na Slavii.

Plzeň - Opava Sledujte od 19 hodin online.

Co tedy očekáváte od Opavy?

Je to trochu nevyzpytatelný soupeř, hrají v nezvyklém rozestavení 3-5-2. Uvidíme, jestli u toho zůstane i nový trenér Ivan Kopecký, který nahradil Romana Skuhravého.

Jak může ta nečekaná změna zapůsobit na tým?

Několikrát jsem to zažil, bývá to nový impulz. Jak se říká, nové koště dobře mete. Doufám, že to tentokrát nebude platit. Ony špatné výsledky vždycky setnou hlavu trenérovi, ale na hřiště musí jeho pokyny přenést hráči.

Kvůli trestu bude Viktorii chybět kapitán Roman Hubník. Vy budete mít ve stoperské dvojici nového parťáka. Bude to pro vás jiná spolupráce?

Roman je v lize extratřída, prakticky neprohraje souboj, s takovým stoperem jsem ještě nehrál. Ale tady jsou i další výborní kluci, Lukáš Hejda nebo Tomáš Hájek. Já jsem přesvědčený, že Hubňu plnohodnotně nahradí.