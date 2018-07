Pernica o plzeňské realitě: Něco se nepovede, a hned je za vás náhrada

Zatím se zdá, že bude nastupovat ve stoperské dvojici s Romanem Hubníkem právě on. Lukáš Hejda totiž úvod sezony nestihne kvůli zranění a Tomáš Hájek dohání formu.

Luďku, zkuste srovnat, v čem je Plzeň jiná než Jablonec?

Tady je obrovský tlak po letech úspěchů zase obhájit titul. Takže i na mě bude tlak silnější. I konkurence je tu větší. Nepovede se vám něco, a hned je za vás náhrada.

I boj o místo v sestavě je asi těžší v mistrovské Viktorii?

Každý z hráčů, kteří tu jsou, by byl kdekoli jinde v lize v základu. Konkurence nás ale posouvá dopředu. Když máte jisté místo, hrozí, že se uspokojíte. To by se nemělo stát. Tady jsou čtyři velmi kvalitní stopeři a bude záležet na výkonech, jak se komu bude dařit.

Změnilo se pro vás oproti Jablonci i něco v herním pojetí?

Některé jiné prvky ve hře tam jsou, ale že by se to výrazně lišilo od toho, co po mně chtěli trenéři v Jablonci, to ne. Trenér Vrba chce rozehrávku od nás stoperů. Nebrání se tomu, abychom vyjížděli dopředu. Rozdíl je třeba v postavení při zakládání útoků, když má míč bek.

V Plzni jste potkal Jana Kopice, kterého znáte z působení v Jablonci. Oprášíte spolupráci?

Tehdy jsme měli v Jablonci velmi úspěšný rok, skončili jsme třetí a s Kopim jsme hráli na pravé straně. Nechci říct, že jsme to na naší spolupráci měli úplně založené, ale věděli jsme, co od sebe očekávat. On číhal na mé průnikové přihrávky, na to můžeme navázat.

Nakolik pro vás byla lákadlem možnost zahrát si Ligu mistrů?

Liga mistrů je sen každého fotbalisty. Moc lidí v českých klubech si ji nezahraje. Ale je to všechno o výkonech, rozhodující je, jak se komu bude dařit na začátku soutěže.

Máte nějakého vysněného soupeře, kterého byste chtěl potkat?

Soupeř, na kterého se teď nejvíc těším, je deváté kolo proti Jablonci. To myslím bude po prvním kole Ligy mistrů. Za ty čtyři roky jsem si k tomu klubu a hráčům vybudoval velký vztah. Takže na zápas proti nim se těším moc. Ale hodně se těším i na první kolo. Pokud bych poprvé nastoupil za Plzeň, tak by to bylo něco velmi speciálního.

Já myslel spíš v té Lize mistrů...

Tak to je Real Madrid. Zůstává to, i když Ronaldo odešel do Juventusu, přestože já jsem si ho neuměl představit v jiném než bílém dresu.