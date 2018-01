Na Plzeň se na jaře určitě šetřit nebudu, tvrdí Pernica

Jeden z nejlepších ligových středních obránců totiž před týdnem přestoupil z Jablonce do aktuálně nejlepšího českého týmu Viktorie Plzeň, ale v severočeském klubu bude ještě celé jaro hostovat.

„Myslím, že je tohle pro všechny strany nejlepší řešení, v Plzni bych třeba v té konkurenci hned nehrál a jen se rozkoukával. Naopak vím, že jsem za Jablonec zatím odehrál v lize devadesát tři zápasů a bylo by skvělé, kdybych to tady na jaře dotáhl na tu stovku. Doufám, že se to povede,“ přeje si 27letý stoper Luděk Pernica, který do Jablonce přišel z Brna v létě před sezonou 2014/15.

Přestupy Jak se mění prvoligové kádry před jarem 2018.

Kdy začala první jednání o vašem přestupu do Plzně?

Co jsem tak slyšel, tak se o mě Plzeň zajímala už vloni v létě, kdy tam měli nějaké zraněné hráče. O tom ale ještě nechtěl majitel jabloneckého klubu pan Pelta ani slyšet, ale nic jsem si z toho nedělal, že to tehdy nevyšlo. Myslím, že na přelomu listopadu a prosince se to obnovilo a přestup už se domluvil. Je to velký posun, můžu si zahrát Ligu mistrů, a to je velké lákadlo.

Věříte tedy, že Plzeň projde přímo do skupiny Ligy mistrů?

V lize má velký čtrnáctibodový polštář a zisk titulu už je skoro jistý. To je pět výher a když to řeknu blbě, stačí jí pohlídat si domácí zápasy.

Co pro vás znamená Liga mistrů?

Když jsem s fotbalem začínal, tak to pro mě byla jen utopie. Kluci už se mě v kabině ptali, proti komu bych si chtěl nejvíc zahrát, jestli proti některému Manchesteru nebo Barceloně. To je mi celkem jedno, ale kdyby to mělo přijít, tak určitě nejvíc proti Realu Madrid, kterému fandím už odmalička.

Zimní příprava 2018 Jak se prvoligové týmy chystají na jaro.

Jaké to pro vás je, když už víte, že po jarní části půjdete do elitního českého klubu?

Určitě se na jaře v Jablonci na Plzeň šetřit nebudu. Já jsem vždycky chtěl každý zápas a každou půlsezonu odmakat naplno. Na druhou stranu je dobré, že už mám jasno, protože se na přechod do Plzně můžu postupně v klidu připravovat a všechno potřebné si v klidu zajistit.

Co říkáte na konkurenci na postu stopera v Plzni?

Že je opravdu veliká. Stálice jsou Hubník s Hejdou, kteří to hrají skvěle, dál je tam Hájek, takže když se přes léto nic nezmění, tak bychom měli být na ten post čtyři. Pro mě je to velká výzva, ale člověk nemá nikdy nic zadarmo, takže je potřeba se o to poprat jako všude.

Jak vzpomínáte na váš přestup z Brna do Jablonce před třemi a půl lety?

Každý fotbalista musí mít ambice pořád se posouvat výš, a to se mi odchodem ze Zbrojovky do Jablonce určitě podařilo, šel jsem za lepším. Tehdy se tady tvořil takový ten Galácticos, trenér Šilhavý si mě do něj vybral. Chvilku jsme si zahráli i Evropskou ligu, i když nic velkého, ale nějaké starty tam člověk nasbíral.

Pojďme k současnosti, jaké bude jablonecké jaro?

Samozřejmě bychom se chtěli v lize posunout z osmého místa o něco výš. Toho bychom měli dosáhnout tak, že venku nebudeme zbytečně ztrácet už téměř vyhrané zápasy a budeme vozit víc bodů. Pak je určitě velká motivace vyhrát domácí pohár, aby se v Jablonci hrála Evropská liga. Stačí zvládnout tři zápasy.

S Jabloncem už jste byl ve finále poháru dvakrát, ale trofej jste nad hlavu ještě nezvedl. V Plzni bude asi cesta k oslavám snazší...

...dvakrát to bylo s Jabloncem blízko. Hlavně mě mrzí ta první porážka s Libercem na penalty, kdy to bylo určitě v našich silách, ale nezvládli jsme závěr zápasu. Bylo by to tehdy skvělé doplnit třetí místo v lize vítězstvím v poháru. To druhé prohrané finále s Boleslaví bylo jen takové nepovedené vyvrcholení celkově divné sezony. Plzeň už získala spoustu trofejí, to je fakt, ale já bych o tom radši kvůli pověrčivosti dopředu moc nemluvil, aby se to třeba po mém příchodu nějak nezadrhlo.