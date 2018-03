Výsledek plzeňské dřiny: konec se ctí a výdělek 180 milionů

Trochu to připomínalo scénky z horkého července 2004, kdy fotbalová reprezentace neuhlídala rohový kop na konci prvního prodloužení, obr Dellas hlavičkoval u přední tyče a daroval svému Řecku postup do finále mistrovství Evropy.

Koller, Baroš a spol. tehdy zlomeně popadali na trávník. Dál už se nehrálo, protože platilo podivné pravidlo o stříbrném gólu.

Plzeň inkasovala víceméně ve stejné chvíli, po stejném centru a ze stejného místa. Jen dostala ještě tradičních 15 minut druhého poločasu prodloužení, aby se dvěma góly pokusila o zázračné povstání. Dřela, snažila se, vydolovala ze sebe poslední zbytky energie, ale nestačilo to. Uhájila vítězství 2:1, nikoli štěstí.

Co hůř, vyřazení znamená nepříjemnost pro celý český fotbal. Už nemá naději, že si ve zbytku sezony vylepší pohárový koeficient, tudíž spadne z privilegované jedenácté pozice na třináctou za Rakousko a Švýcarsko. Z toho plyne, že od sezony 2019–20 ztratí možnost poslat ligového šampiona rovnou do Ligy mistrů a vítěze poháru přímo do hlavní fáze Evropské ligy.

Škoda, byl to nesmírně zajímavý bonus. Od přespříští sezony tak všechny české kluby budou muset znovu do ošidných předkol.

Plzni se sluší přiznat, že dělala, co mohla, aby pohárové propočty dopadly lépe. Ze čtrnácti zápasů, které v aktuálním ročníku odehrála, zvládla polovinu vítězně. Potřetí v historii postoupila do osmifinále a v něm porazila soupeře, který se ještě na podzim troufale měřil v Lize mistrů s Barcelonou.

VIDEO: Hráči odvedli úžasný výkon, říká trenér plzeňských fotbalistů Vrba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I proto mohl trenér Pavel Vrba říct: „Jsem hrdý a myslím si, že pokud si vyberete dobré hráče z Česka a Slovenska, dá se udělat silný tým a hrát s ním slušný fotbal.“

Podle cenovek, za něž se hráči prodávají, by Plzeň do vybrané společnosti patřit neměla. Vždyť ve Sportingu běhá dohromady kolem pěti miliard korun, zato hodnota plzeňského kádru je zhruba sedminová. I když peníze zpravidla předurčují, kdo by měl být úspěšnější, nejde jen o ně. Jak zmínil trenér Vrba: „Hodně důležitý je charakter a my tu máme charakterově silné hráče. Předvedli mimořádný výkon a ve mně navzdory vyřazení převažuje hrdost.“

Plzeň si v Evropě vydělala přes 180 milionů korun a v příští sezoně to může zdvojnásobit, protože má unikátní šanci, jak hrát přímo Ligu mistrů. Má to jediný háček: musí přestat ztrácet body v domácí lize, což ji na úvod jara potkalo třikrát vřadě. Už zítra pokračuje ve Zlíně.