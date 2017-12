Nepochybujte, Plzeň už si to pohlídá. Proč Kolář a spol. vládnou všem

dnes 19:59

Zkuste si představit, že sezona se právě zlomila do druhé poloviny, do cíle zbývá čtrnáct kol a váš tým si hýčká ohromující čtrnáctibodový náskok. Že je to sci-fi? Omyl, vážení. Stačí se podívat na tabulku české fotbalové ligy.