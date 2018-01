Náskok nás nesmí uspokojit, to by byla chyba, nabádá plzeňský Kolář

„Máme výhodu, že se nemusíme ohlížet na soupeře,“ říkal Kolář po prvním společném tréninku v roce 2018. Jinak ale náskok na čele tabulky nijak nepřeceňoval.

„I takový náskok se dá ale ztratit,“ reagoval 32letý záložník v pátek na novinářský dotaz.

Jak velkou motivací je pro vás možný přímý postup do skupiny Ligy mistrů?

Pro všechny je to ta největší motivace. Pro klub je účast v Lize mistrů velmi prestižní. A samozřejmě i pro nás hráče, je to nejvíc, čeho můžeme dosáhnout.

Českou ligu vedete po podzimní části soutěže o plných čtrnáct bodů. Dá se tak luxusní náskok vůbec ještě ztratit?

Dá, co na to říct jiného... (úsměv) To, že máme takový náskok, je sice pěkné, ale ještě nás čeká na jaře hodně těžkých zápasů. Ale je pravda, že máme výhodu, nemusíme se ohlížet na ostatní soupeře.

Co by se tedy muselo stát, abyste tuhle výhodu na jaře ještě prohospodařili?

To je jednoduché. Museli bychom pětkrát prohrát a pražská Slavia všechno vyhrát. Pak bychom na tom byli tak nějak nastejno.

Dobrá, ale je tahle varianta vůbec reálná?

Samozřejmě pevně doufám, že se to nestane. Musíme tomu předejít tím, že budeme vyhrávat. Musíme se soustředit hlavně na naše zápasy a nekoukat, jak hrají ostatní. Co si pamatuju, tak jarní část bývá vždycky hodně těžká. Hraje se o titul i o záchranu. Ty zápasy jsou vyhrocené, vyhecované.

Sledujete, co se v zimní pauze děje u vašich konkurentů, hlavně ve Spartě a ve Slavii?

Asi to po očku sledujeme všichni, ale je to jejich věc. Spíš se těším, koho zajímavého zase koupí. Ale, že bych to nějak prožíval, to ne.

Může pro vás být výhodou, že máte přípravné období s ohledem na velký náskok klidnější?

To by právě byla chyba, kdybychom si tohle řekli a mysleli si, že se nám nemůže nic stát. Musíme si dát velký pozor a v klidu to neprožívat.