Fotbal nás baví, je to pastva pro oči, usmíval se kanonýr Krmenčík

„Hodnotím to kladně, protože jsme vyhráli 2:0 venku, a to se počítá,“ pochvaloval si střelec obou plzeňských branek Michael Krmenčík, se šesti góly vedoucí muž žebříčku kanonýrů. „Zvládli jsme prvních třicet minut, což asi rozhodlo celý zápas. Musím pochválit kluky, dneska všichni dřeli, zaslouženě jsme vyhráli.“

Boleslav vás hned v úvodních patnácti minutách nechala opakovaně úplně volného v malé vápně. A byly z toho dva góly...

Já vím, že Limba (David Limberský) to takhle často dává, trochu pod sebe, takže jsem si v pokutovém území chvilku počkal. Jednou mě to trefilo na volej, podruhé jsem si počkal na zadní tyči. Ani nebylo tak těžké skórovat, nějak jsem to trefil pod víko.

Byl to váš pátý a šestý zářez v letošním ročníku ligy. Sledujete střelecké pořadí?

Já jsem tohle nikdy moc neřešil. Jestli vedu pořadí kanonýrů, tak je to hezký, ale já jsem mnohem radši, že vedeme jako tým celou ligu.

Ale přece jen, máte nějakou svou vysněnou střeleckou metu?

Vůbec ne. Jak říkám, když bude úspěšný tým, tak budu úspěšný i já.

Ve druhém poločase tam dvakrát krátce za sebou byly dvě situace, po nichž jste se mohl trefit potřetí. Bliklo vám v hlavě, že to mohl být hattrick?

Já jsem ještě v nejvyšší soutěži tři góly nedal, takže jsem to chtěl zkusit. Dvě šance jsem tam nějaké měl, hlavičkou jsem to netrefil vůbec dobře a nohou vedle brány. Asi to zamrzí, ale on i ten hattrick třeba časem přijde.

Fotbalisté Plzně se radují z gólu v Mladé Boleslavi.

David Limberský byl vaším dvorním nahrávačem, ale hřiště pak opustil na nosítkách. Tušíte už, co mu je?

Teď jsem byl nahoře v kabině a už se usmíval, takže to snad bude v pohodě. Bylo mi ho líto, ale nemůžu se k tomu příliš vyjadřovat, byl jsem na druhé straně a ten jeho souboj s Komličenkem neviděl.

Osmá výhra v řadě na úvod ligy, to už je pořádná cifra. Roste úměrně tomu i vaše sebevědomí?

Já si myslím, že to je vidět. Fotbal nás baví, je to pastva pro oči. Daří se nám a vyhráváme. V Boleslavi to ale úplně pohodový zápas nebyl, i domácí měli nějaké šance. Naštěstí je neproměnili, takže to vlastně pohodový zápas byl (smích).

Na rozdíl od některých předchozích duelů jste se během zápasu vyhnuli herním propadům.

Máte pravdu, minule proti Zlínu jsme tam nějaké minely měli. Dneska jsme víc drželi balon a pohlídali jsme si to. Soupeř prakticky jenom běhal.

Po remíze Slavie ve Zlíně váš náskok na čele zase naroste.

Jak hrála Slavie? 1:1? No tak vidíte, teď jste mi to řekl. Zlín je těžký soupeř, ani nás tam nebude čekat nic lehkého. Náskok máme hezký, ale ještě nejsme ani v půlce, zajíci se budou počítat až po honu. My se každopádně soustředíme sami na sebe.

Nebude teď těžší udržet koncentraci, když se ty ligové výhry takhle kupí?

V hlavách si musíme nastavit, že se nic neděje a jet pořád stejně. Tenhle tým ale s ničím takovým nemá problém, na tréninku makáme pořád stejně. Uvidíme, jak to bude dál, po osmi kolech je opravdu předčasné dělat nějaké závěry.

V týdnu vás čeká Evropská liga, do níž po dlouhém trestu můžete naskočit i vy. Těšíte se?

Nemůžu se dočkat, doufám, že bude zdraví sloužit a zahraju si. Za tu blbost, co jsem udělal, jsem musel třikrát stát, takže jsem opravdu natěšený.

Také už by bylo dobré přenést výkony z ligy i do Evropy a izraelský celek Hapoel Beer Sheva porazit, co říkáte?

Hrajeme doma, s dobrým soupeřem, ale už by to chtělo vyhrát. Ukázat našim fanouškům, že to umíme i v těch pohárech. Pro vývoj ve skupině to bude klíčový zápas, i když ještě ne ten nejklíčovější.