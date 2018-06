Tvrdík si zahrává s médii i fandy, štve Radu. Zelený trénuje v Jablonci

Na veřejnosti se objevily informace, že fotbalový levý obránce či záložník Jaroslav Zelený se už dohodl se Slavií, a že Jablonec opouští. Přitom v pondělí absolvoval s účastníkem Evropské ligy fyzické testy a v úterý zahájil s týmem přípravu na hřišti.

„Samozřejmě mě tyhle spekulace znervózňují, ale pro mě je důležité, že ráno byl Jarda Zelený v naší kabině a pak normálně na tréninku,“ říkal v úterý dopoledne jablonecký trenér Petr Rada, kterého zprávy o jeho odchodu do Slavie naštvaly.

„To jsou podle mě věci, které škodí fotbalu i samotným hráčům. Když jsem o víkendu slyšel a četl v médiích zprávu večera, že Zelený byl na zdravotních testech ve Slavii a podepsal tam smlouvu, a přitom to není pravda, tak by se asi měl někdo chytit za nos.“

Aktuální stav potvrdil v úterý ráno i dosud jablonecký fotbalista Jaroslav Zelený.

„Tuhle situaci zatím nijak nevnímám a vůbec netuším, jaká vlastně v tuhle chvíli je. Psalo se něco, co není ověřené, nevím, kde se to vzalo, ale pravda to určitě nebyla,“ tvrdil 25letý levonohý fotbalista.

Podle zkušeného kouče Rady je tento přístup nekorektní i vůči jabloneckému klubu. „Pan Tvrdík ze Slavie má na tohle čich a umí si s médii i fanoušky pohrávat krásně. Nikdy jsem ho osobně neviděl, ale kdybych ho potkal, tak bych mu za to musel podat ruku,“ říkal ironicky Petr Rada.

„Samozřejmě když přijde do konce týdne nějaká nabídka na Zeleného, kterou bude klub akceptovat, tak já nejsem ten, který by chtěl hráči bránit, pokud by chtěl jít za lepším. I když já bych určitě chtěl, aby zůstal, protože jeho výkonnost byla dobrá.“

Zelený však nepopírá, že ví o zájmu slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského, který ho chtěl získat už do Liberce, kde dva a půl roku úspěšně působil.

„Mluvil jsem s ním na začátku volna po sezoně, ale v tuhle chvíli s ním v kontaktu nejsem, takže nic nevím. Samozřejmě pro každého hráče je nejlepší mít jasno co nejdřív, ale nezáleží to na mně,“ poznamenal Zelený.

Hradecký odchovanec do Jablonce přišel před rokem a půl z Karviné a letos pomohl týmu ke třetímu místu v lize a k přímému postupu do skupiny Evropské ligy.