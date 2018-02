Fotbal v mrazu? Hlava bolí jen chvíli, říkal pardubický Kovář

„Prvních pět minut vás bolí hlava, ale jakmile se zahřejete, už to jde v pohodě i bez čepice,“ líčil poněkud svérázně. „Risk to asi trochu je - jenže hrát se musí.“

Kovář se ovšem nikterak netajil, že byl rád, když rozhodčí naposledy foukl do píšťalky. „Už od rána mrzlo, přišli jsme do kabiny a bavili se o tom, jaké to asi bude. Protože je fakt zima. Navíc jsou někteří hráči nemocní, bylo nás jen čtrnáct. Aspoň, že jsme vyhráli,“ poznamenal záložník, který však proti Dobrovici operoval hodně vpředu, po boku forvarda Petráně.

Gólově se zapsali oba. Jedenadvacetiletý Kovář otevřel účet už v 9. minutě, kdy nahrával přes gólmana hostí Dědka z pravé strany před volnou bránu a brankář si balon sám nechtěně nohama stočil do sítě. Petráň pak v 11. a 20. minutě navázal dalšími trefami.

„Bylo super, že jsme vstřelili dva rychlé góly hned na začátku. Uklidnili jsme se, přidali třetí a už se nám hrálo dobře,“ těšilo Kováře.

Dobrovice podle něho před derby s Hradcem adekvátně prověřila formu pardubického týmu. „Soupeři byli běhaví, uměli s balonem. Jsou tam hráči, co mají zkušenosti z první i ze druhé ligy,“ řekl Kovář.

Dohromady Pardubice v přípravě sehrály osm přáteláků s bilancí 4 výhry, 1 remíza a 3 porážky. Prohrami v zimní Tipsport lize (v níž Východočeši obhajovali loňskou finálovou účast) se soupeři z Brna (1:3), Znojma (1:2) a slovenské Skalice (0:2) přitom všechno odstartovalo. Později šly výsledky strmě nahoru - příprava vrcholila čtyřmi vítězstvími s úhrnným skóre 19:2!

„Tipsport liga na začátku nám fakt nevyšla, to nás mrzelo. Ale pak jsme jeli na soustředění (do Špindlerova Mlýna) a tam jsme se dali do kupy,“ podotkl Kovář.

Do týmu navíc přibyli noví hráči, jako jsou Tomáš Čelůstka z Opavy, Lukáš Kühnel z Mladé Boleslavi či Roman Kašiar z německého Stuttgartu, které kabina podle Kováře bez potíží přijala. „Myslím, že bychom na jaře mohli navázat na povedený podzim. Všichni kluci, co přišli, jsou podobně kvalitní jako ti, kterým tady skončilo hostování,“ věřil hráč.