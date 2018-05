Nejlepší umístění po 45 letech trefil pardubický kapitán

První polovina pátečního střetnutí si toho pro diváky příliš mnoho nepřipravila. Domácí Pardubice byly sice o poznání aktivnější a nachystaly si největší šanci poločasu, když ve 34. minutě po centru z pravé strany Roman Kašiar hlavičkoval do břevna a z bezprostřední blízkosti přímo do brankáře dorážel Pavel Černý. On sám ale neproměnil řadu dalších šancí a první poločas nemohl skončit jinak než bez branek.

„Viděl jsem na hráčích, že jsou trochu nervózní. Jedno utkání rozhodovalo o tom, jak úspěšná to bude sezona... Chtěl jsem, abychom byli trpěliví, věřil jsem, že se to zlomí,“ přibližoval své poločasové myšlenky na tiskové konferenci trenér domácích Jiří Krejčí.

Do druhého poločasu sice ještě lépe vstoupila hostující Olympia, v padesáté minutě krásně napřáhl Sagi Giditz, po jehož střele se Knobloch natahoval marně, míč však skončil pouze na tyči.

O chvíli později už se ale začaly plnit plány domácího kouče. V 53. minutě to nebyl nikdo jiný než Pavel Černý, kdo skvěle přenesl hru na levou stranu a následná Fouskova hlavička přes brankáře už mířila do brány. Míč ovšem na poslední chvíli vytáhl obránce Mišůn. Stále 0:0.

Za dalších pět minut už to ale přece jen bylo 1:0 pro Pardubice. Výborně hrající Pavel Černý parádní přihrávkou poslal do brejku kapitána Jeřábka, jenž si vychutnal hostujícího brankáře a zakončil do odkryté branky.

V podobné situaci se objevil v 79. minutě i Michal Petráň, jenž krásně obešel Čápa a vypadalo to, že taktéž v pohodě zakončí do odkryté brány podobně jako Jeřábek. Nejprve však trefil tyč a úspěšný byl až po zpracování odraženého míče. A jak se později ukázalo, tento gól byl v zápase poslední.

„Jsem rád, že to nakonec rozhodl kapitán. Tak by to mělo být. Navíc se pak prosadil i náš nejlepší střelec, a to byla třešnička na dortu,“ chválil svěřence Krejčí.

Pardubický fotbalový klub tak může po zásluze slavit nejlepší umístění po 45 letech, a to třetí příčku.

„Bylo to zasloužené. Bylo sice vidět, že nám vidina třetího místa trochu svazuje nohy, ale nakonec to dopadlo, jak jsme chtěli. Bývám k naší hře dost kritický, ale chtěl bych i přes to trápení v koncovce všechny hráče pochválit. Třetí místo si zasloužili a všichni si to užijeme,“ těšil se šťastný Krejčí.