Zbrojovka? Silný tým, ale u nás nevyhraje, říká pardubický Fousek

„Je to tým, který loni spadnul z první ligy. Před sezonou hodně posílil a teď s novým trenérem (Pavlem Šustrem) prokazuje dobré výsledky a touhu vrátit se zpět nahoru,“ uznává pardubický záložník Adam Fousek v rozhovoru na klubovém webu.

Zbrojovka v posledním kole smetla Táborsko 4:1. Naposledy prohrála takřka před měsícem a do Pardubic zajisté přiveze dobrou formu.

„Určitě budou chtít pokračovat v současných výkonech a připsat si další výhru, ale to se jim v sobotu nepodaří,“ vtipkuje Fousek.

Po minulém zápase svého týmu byl zařazen do sestavy kola. „Když se dozvím, že se něco takového stalo, tak je to vždy příjemné, ale rozhodně to není tak, že bych se pokaždé díval, jestli tam jsem, nebo ne,“ říká.

K tomu, aby mohl být co nejčastěji zařazen po bok nejlepších hráčů daného kola, dost možná pomáhá i náročný individuální trénink, který pro letošní sezonu zvolil vedle toho týmového.

„Od zimy se připravuji u kondičního trenéra. Měli jsme spolu pohovor a došli jsme k nějakým věcem, které bych potřeboval vylepšit tak, abych byl schopen podávat konstantní tempo po celý zápas. Je to chlap na správném místě, který ví, co dělá, jsem rád, že mě má na starost,“ pochvaluje si hráč.

Před zápasem se Zbrojovkou může Fousek a všichni jeho spoluhráči, stejně jako soupeř, mít dobrou náladu.

V posledním kole Pardubice odvrátily takřka neodvratitelné, když na Žižkově nejprve prohrávaly 0:2, pak 1:3 a nakonec přivezly remízu 4:4.

„Nezabalili jsme to. Ukázali jsme, že máme morálku. Ale osm kusů v jednom utkání v dospělých, to teda vážně nepamatuji. Za takový výsledek by se nemuseli stydět ani naši hokejisté,“ směje se čtyřiadvacetiletý záložník.